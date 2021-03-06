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Bandırma ile yenişemedi

. Lig'in 25. haftasında ile karşı karşıya geldi. 4 gole sahne olan zorlu mücadele 2-2 sona erdi ve takımlar puanları paylaştı.

AA
Giriş Tarihi: 6.3.2021 17:19 ABONE OL
Bandırma ile Altınordu yenişemedi

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Altınordu 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi takımın gollerini Pote ve Rayo atarken, Altonordu'nun golleri ise Recep Aydın ve Ahmet Dereli'den geldi.

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2 - Altınordu: 2

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Feyyaz Belen, Berat Satılmış, Pote (Dk. 83 İshak Çakmak), Landel, Doğan Can Davas (Dk. 79 Rayo), Onur Akbay (Dk. 18 Mehmet Yiğit), Halilovic (Dk. 46 Del Valle), Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Taha Yalçıner (Dk. 79 Hakan Bilgiç)

Altınordu: Erhan Erentürk, Metehan Mimaroğlu, Oğulcan Ülgün, Kahraman Demirtaş, Furkan Çil, Recep Aydın (Dk. 67 Yiğit Emre Çeltik), Hüsamettin Yener (Dk. 90+2 Burak İnce), Şeref Özcan (Dk. 46 Furkan Metin-Dk. 90+2 Ufuk Budak), Yusuf Can Esendemir, Rahmi Salih Kaya, Enis Destan (Dk. 46 Ahmet Dereli)

Goller: Dk. 37 Recep Aydın, Dk. 64 Ahmet Dereli (Altınordu), Dk. 59 Pote (Penaltıdan), Dk. 82 Rayo (Penaltıdan) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+2 Orhan Ovacıklı (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Enis Destan, Dk. 75 Yusuf Can Esendemir, Dk. 81 Furkan Metin (Altınordu), Dk. 55 Zülküf Özer, Dk. 70 Taha Yalçıner, Dk. 84 Gökay Güney, Dk. 90 Hakan Bilgiç (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

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Bandırma ile Altınordu yenişemedi
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