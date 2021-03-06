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CANLI | - ! İlk gol geldi

'in 29. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan zorlu müsabaka beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor. 'in düdük çaldığı mücadelenin canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 6.3.2021 16:08 Son Güncelleme: 6.3.2021 16:18 ABONE OL
CANLI | Denizlispor - Yeni Malatyaspor! İlk gol geldi

Süper Lig'in 29. haftasında Denizlispor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor. Arda Kardeşler'in yönettiği karşılaşmanın canlı takibini Sabah.com.tr'den yapabilirsiniz...

Ligin geride kalan kısmında Yeni Malatyaspor 31, Denizlispor ise 21 puan topladı.

İLK 11'LER...

Denizlispor: Cenk, Özer, Fabiano, Mustafa, Ayman, Murawski, Diskerud, Recep, Sacko, Mesanovic, Rodallega

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Mallan, Zeki, Acquah, Mustafa, Tetteh, Adem

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CANLI SKOR- DENİZLİSPOR 0-1 YENİ MALATYASPOR

16' Mallan

MAÇTAN DAKİKALAR...

Yeni Malatyaspor, Denizlispor deplasmanında Mallan'ın 16. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

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CANLI | Denizlispor - Yeni Malatyaspor! İlk gol geldi
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