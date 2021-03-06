CANLI | Denizlispor - Yeni Malatyaspor! İlk gol geldi

Süper Lig'in 29. haftasında Denizlispor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor. Arda Kardeşler'in yönettiği karşılaşmanın canlı takibini Sabah.com.tr'den yapabilirsiniz...
Ligin geride kalan kısmında Yeni Malatyaspor 31, Denizlispor ise 21 puan topladı.
İLK 11'LER...
Denizlispor: Cenk, Özer, Fabiano, Mustafa, Ayman, Murawski, Diskerud, Recep, Sacko, Mesanovic, Rodallega
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Mallan, Zeki, Acquah, Mustafa, Tetteh, Adem
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CANLI SKOR- DENİZLİSPOR 0-1 YENİ MALATYASPOR
16' Mallan
MAÇTAN DAKİKALAR...
Yeni Malatyaspor, Denizlispor deplasmanında Mallan'ın 16. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.