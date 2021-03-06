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'de kazanan !

Almanya Bundesliga'da sezonun en önemli maçlarından birisi oynandı. Kendi evinde 'u ağırlayan , evinde sürprize izin vermedi ve Dortmund'u 4-2 mağlup etmeyi başardı. Haaland'ın attığı 2 gol takımına galibiyet için yetmezken, Lewandowski karşılaşmada hat-trick yaptı.

AA
Giriş Tarihi: 6.3.2021 23:01 Son Güncelleme: 6.3.2021 23:14 ABONE OL
Der Klassiker'de kazanan Bayern Münih!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u 4-2 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 24. haftasında Allianz Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-siyahlılar 2. ve 9. dakikalarda a Erling Haaland'ın toplu filelere göndermesiyle 2-0 öne geçti.

Bayern Münih, 26. dakikada ve 44. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski'nin attığı gollerle durumu 2-2 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Bavyera ekibi, 88. dakikada Leon Goretzka ve 90. dakikada Lewandowski ile 2 gol daha buldu ve müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 55'e çıkardı ve Leipzig'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Borussia Dortmund ise 39 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

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Der Klassiker'de kazanan Bayern Münih!
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