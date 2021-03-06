Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Klopp'tan Salah'a ültimatom! "İsteyen gidebilir"

Klopp'tan Salah'a ültimatom! "İsteyen gidebilir"

'in son şampiyonu 'da bu sezon işler yolunda gitmiyor. Zirve yarışında gerilerde kalan 'un takımında bazı isimlerin mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilirken, deneyimli menajerden flaş bir çıkış geldi. Alman hoca, takımdan ayrılmak isteyen oyunculara engel olmayacağını söyledi. Son dönemde Salah'ın ayrılmak istediği gelen haberler arasında.

Giriş Tarihi: 6.3.2021 14:38 ABONE OL
Klopp'tan Salah'a ültimatom! İsteyen gidebilir

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, ayrılmak isteyen kim olursa olsun tutmaya çalışmayacağını söyledi.

Alman menajer, takımın gidişatının istedikleri gibi olmadığını ve bunu değiştirmek için sadece çalışmaları gerektiğinin altını çizerek, "Bunu yıllar önce söylemiştim, eğer bir oyuncu gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmadığımız için kalmak istemiyorsa ben de onu istemem. Bir oyuncu ayrılmak istiyorsa da onu istemem. Bu kişisel bir şey değil ama bu böyle" diyerek herkesin aklına gelen ismi işaret etti.

Chelsea maçında Salah'ı oyundan alan Klopp'a Mısırlı oyuncu tepki göstermiş ve hareketleri ile memnuniyetsizliğini bir kez daha göstermişti. Salah ve Klopp'un arasının bir süredir bozuk olduğu ve Mısırlı oyuncunun Liverpool'dan ayrılmak için sezon sonunu beklediği konuşuluyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan hocayı açıkladı! Erol Bulut ve Ersun Yanal sözleri...
Bir dönemin ünlü sunucularından Yasemin Bozkurt seneler sonra gelen Mehmet Ali Erbil itirafı ile gündem oldu!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması: 5. 6. 7 ve 8. sınıf öğrencilerine büyük müjde! Kaynakları çeşitlendiriyoruz...
Son dakika haberi: Korgeneral Osman Paşa'yı ablası Hüsniye Korana SABAH'a anlattı! Babası şehit paşaya böyle seslenirmiş...
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa sokağa çıkma saatleri değişti! İşte hafta içi ile hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri
Son dakika haber: Rabia Tanrıvermiş'i ölüme götüren akşamı böyle anlattı: "Gel artık, bırak, bizi öldürecek..."
Son Dakika | Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı genelgesi! 6-7 Mart Cumartesi İstanbul'da bugün yasak var mı?
Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan art arda 'Kısıtlamasız Cumartesi' mesajı
Son dakika haberi: Türkiye'de eğitimde bir ilk! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Çok önemsiyorum' dedi ve açıkladı
Son dakika: Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için çarpıcı sözler! "Beşiktaş'ın önünde..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Klopp'tan Salah'a ültimatom! "İsteyen gidebilir"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA