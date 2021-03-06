Klopp'tan Salah'a ültimatom! "İsteyen gidebilir"

Alman menajer, takımın gidişatının istedikleri gibi olmadığını ve bunu değiştirmek için sadece çalışmaları gerektiğinin altını çizerek, "Bunu yıllar önce söylemiştim, eğer bir oyuncu gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmadığımız için kalmak istemiyorsa ben de onu istemem. Bir oyuncu ayrılmak istiyorsa da onu istemem. Bu kişisel bir şey değil ama bu böyle" diyerek herkesin aklına gelen ismi işaret etti.

Chelsea maçında Salah'ı oyundan alan Klopp'a Mısırlı oyuncu tepki göstermiş ve hareketleri ile memnuniyetsizliğini bir kez daha göstermişti. Salah ve Klopp'un arasının bir süredir bozuk olduğu ve Mısırlı oyuncunun Liverpool'dan ayrılmak için sezon sonunu beklediği konuşuluyordu.