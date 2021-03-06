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Kulüpler Birliği'nden MHK açıklaması!

, son haftalarda sıkça tartışılan hakemler ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu yapısının Avrupa örneklerindeki standartlara çekilmesi, hakemlerin atamalarından puanlama yöntemlerine kadar şeffaf ve hesap verilebilir bir yapıya kavuşturulması ve hakemlerin eğitim seviyelerinin iyileştirilmesi yönündedir." denildi.

DHA
Giriş Tarihi: 6.3.2021 22:26 Son Güncelleme: 6.3.2021 22:40 ABONE OL
Kulüpler Birliği'nden MHK açıklaması!

Kulüpler Birliği Vakfı, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yapısının Avrupa örneklerindeki standartlara çekilmesinin, hakemlerin atamalarından puanlama yöntemlerine kadar şeffaf ve hesap verilebilir bir yapıya kavuşturulmasının ve hakemlerin eğitim seviyelerinin iyileştirilmesinin gerektiğini belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) beklentilerini şöyle ifade etti;

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak Türkiye Futbol Federasyonu`ndan beklentimiz, Merkez Hakem Kurulu yapısının Avrupa örneklerindeki standartlara çekilmesi, hakemlerin atamalarından puanlama yöntemlerine kadar şeffaf ve hesap verilebilir bir yapıya kavuşturulması ve hakemlerin eğitim seviyelerinin iyileştirilmesi yönündedir. Hakemlik organizasyonu, hakem seçimlerinin yetenek ve bireysel üstünlüklere bakılarak yapıldığı, her zaman daha bilgili ve yetenekli kişilerin seçildiği, ilerleme ve yükselmelerinin liyakata göre yapıldığı, gruplaşmalara engel olunan üst düzey bir organizasyon haline getirilmesi ile gelişecektir. Dolayısıyla çoğunluğunun Süper Lig kulüp üyelerinden oluşan genel kurul tarafından seçilen Türkiye Futbol Federasyonunun , tüm masraflarının Süper Lig kulüplerinin karşıladığı Merkez Hakem Kurulu yapısını modern futbol seviyesine getirmeye yönelik gerekli yaptırım ve uygulamaları yapmasını beklemekte ve talep etmekteyiz. Bu talepleri sadece Süper Lig kulüplerimizin değil alt ligde mücadele eden kulüplerimizin de dile getirdiği bir gerçektir. Hal böyle iken maç sonuçlarını etkileyecek hatalar yapan hakemlerin hiçbir şekilde karşılık görmemesi, standart olması gereken kararların maçlara göre değişkenlik göstermesi, eğitim masraflarına kadar tüm giderleri tarafımızdan ödenen VAR`ın bir çok şüpheyi barındıran yanlış uygulamaları, hakemlerimizin eğitimlerini, bilgilerini ve tarafsızlıklarını tartışılır hale getirmiştir. Bu doğrultuda Federasyonumuzun bu çözümsüzlüğü sürdürmesi halinde kulüplerin hak ve hukuklarını eşit bir şekilde savunma kararlılığı içinde olan Kulüpler Birliği, bu konunun alternatifli çözüm önerileri ile takipçisi olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kulüpler Birliği'nden MHK açıklaması!
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