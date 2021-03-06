La Liga'da Atletico Madrid - Real Madrid derbisi zamanı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında yarın Atletico Madrid ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek Madrid derbisi, bitime 12 hafta kala şampiyonluk yarışındaki ilk büyük randevu olarak öne çıkıyor.

Bir maç eksiğine rağmen 58 puanla lider durumda bulunan Atletico Madrid, 5 puan gerisinde 3. sıradaki Real Madrid'i Wanda Metropolitano Stadı'nda ağırlayacak. Müsabaka (TSİ) 18.15'te başlayacak. Önemli bir avantajı bulunan Atletico, olası bir galibiyette puan farkını daha da açarak, birçok futbol eleştirmenine göre şampiyonluğa doğru dev bir adım atacak.

107 yıllık geçmişi olan derbiden galibiyetle ayrılan tarafın Real Madrid olması halinde, puan farkının azalmasıyla şampiyonluk yarışındaki heyecan daha da artacak. Takımların berabere kalmaları durumunda ise bu durum 53 puanla 2. sırada olan Barcelona'ya yarayacak.

Derbi öncesi Atletico'da tek eksik futbolcu, Levante maçında sakatlanan Jose Maria Gimenez. Bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle FIFA'dan aldığı 10 maçlık men cezası 28 Şubat'ta sona eren İngiliz defans oyuncusu Kieran Trippier ile sakatlıkları sona eren Yannick Carrasco ve Thomas Lemar ise teknik direktör Diego Simeone'den görev bekleyecek.

REAL MADRID'DE RAMOS, CARVAJAL VE HAZARD YOK

Bu sezon art arda çok önemli sakatlık sorunları yaşayan Real Madrid'de Sergio Ramos, Dani Carvajal ve Eden Hazard, derbi karşılaşmasında sahaya çıkamayacak. Eflatun beyazlılarda iyileşen Karim Benzema ile Eden Militao'nun takıma dönüşleri, teknik direktör Zinedine Zidane için haftanın en olumlu gelişmeleri oldu.

Derbi istatistiklerine göre Atletico'nun büyük farkla önünde olan Real Madrid, ligde bu zaman kadar oynanan 167 maçın 89'unu kazandı. Atletico sadece 39 maçta sahadan galibiyetle ayrılırken, 39 karşılaşma da beraberlikle sona erdi.

Real Madrid ayrıca, Atletico'nun Eylül 2017'den bu yana maçlarını oynadığı yeni stadı Metropolitano'daki yaptıkları 3 karşılaşmada da yenilgi almazken, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle zorlu deplasmandan puan çıkarmayı başardı. La Liga'da 10 şampiyonluğu bulunan Atletico, son olarak 2014'de lig kupasını kaldırmıştı.