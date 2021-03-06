AHMET ÇAKAR: Türk hakemleri Türk futbolunun yüz karası. Bu lafları söyleyen eski bir hakem. Üstelik bizim zamanımızda ne kulaklık vardı ne de VAR sistemi. Biz de hata yapardık ama asla ayağa düşmedik. Örneğin; Cüneyt Çakır'ın yaptıklarına bakın. Trabzon'da Bakasetas'ın suratına dirsek var, bence penaltı; VAR'dan tık yok. Ama 48 saat sonra aynı Cüneyt Çakır'a göre Mohamed'in hareketi hem faul hem de kırmızı kart.