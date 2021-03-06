Son dakika: Beşiktaş'ta şok! Sergen Yalçın cezalı duruma düştü...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın 29. haftada oynanan Gaziantep FK maçında, bir pozisyon sonrası itirazlarda bulunan Sergen Yalçın, maçın hakemi Mete Kalkavan'dan sarı kart gördü. Karşılaşmayı Vincent Aboubakar'ın 2 golüyle 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, maçın son anlarında Gaziantep FK, penaltı atışı kazandı ve Dicko'nun kullandığı penaltı golle sonuçlandı.

Bu golle birlikte maçın son anları oldukça heyecanlı geçerken başka gol olmadı ve karşılaşma 2-1 sona erdi.

Ligde 60 puana yükselerek Galatasaray'ın önüne geçti ve liderliğe oturdu.

Ligin 30. haftasında Başakşehir'e konuk olacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde 4'üncü sarı kartını gördüğü için cezalı olacak. Kulübedeki yerini alamayacak olan deneyimli teknik adam 31. haftada tekrar takımın başında kulübede bulunacak.