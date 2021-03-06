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Son dakika: 'ta şok! cezalı duruma düştü...

Son dakika haberi... 'in 29. haftasında oynanan - maçında siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü , itirazdan dolayı gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ligde 4'üncü sarı kartını gören Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta oynayacağı Başakşehir maçında takımın başında kulübedeki yerini alamayacak.

Giriş Tarihi: 6.3.2021 20:48 Son Güncelleme: 6.3.2021 20:54 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ta şok! Sergen Yalçın cezalı duruma düştü...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın 29. haftada oynanan Gaziantep FK maçında, bir pozisyon sonrası itirazlarda bulunan Sergen Yalçın, maçın hakemi Mete Kalkavan'dan sarı kart gördü. Karşılaşmayı Vincent Aboubakar'ın 2 golüyle 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, maçın son anlarında Gaziantep FK, penaltı atışı kazandı ve Dicko'nun kullandığı penaltı golle sonuçlandı.

Bu golle birlikte maçın son anları oldukça heyecanlı geçerken başka gol olmadı ve karşılaşma 2-1 sona erdi.

Ligde 60 puana yükselerek Galatasaray'ın önüne geçti ve liderliğe oturdu.

Ligin 30. haftasında Başakşehir'e konuk olacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde 4'üncü sarı kartını gördüğü için cezalı olacak. Kulübedeki yerini alamayacak olan deneyimli teknik adam 31. haftada tekrar takımın başında kulübede bulunacak.

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Son dakika: Beşiktaş'ta şok! Sergen Yalçın cezalı duruma düştü...
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