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Son dakika: Eski Beşiktaşlı 'a talip oldu

Son dakika... 'ın eski kalecisi 'un adı Alman devi ile anılıyor. Sport 1'de yer alan habere göre, yedek kalecisi Alexander Nübel'i Monaco'ya göndermesi gündemde olan Bayern, 'de yeterince şans bulamayan Karius'u 'in arkasında görevlendirmeyi planlıyor. Bonservisi Liverpool'da olan ve son 3 sezondur kiralık olarak gönderilen deneyimli kalecinin Bayern'e satılabileceği ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 6.3.2021 12:35 Son Güncelleme: 6.3.2021 12:39 ABONE OL
Son dakika: Eski Beşiktaşlı Loris Karius'a Bayern Münih talip oldu

Son dakika... Liverpool'un Real Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi final maçındaki hataları sonrasında kariyeri düşüşe geçen Loris Karius, Beşiktaş'ta geçirdiği 2 sezonda büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Siyah-beyazlılarla olan kiralık sözleşmesi bittikten sonra bu kez de Alman ekibi Union Berlin'e kiralanan deneyimli kaleciye Bayern Münih'in talip olduğu iddia ediliyor.

Berlin'de yeterince şans bulamayan Alman kaleci, Bayern Münih'te ikinci kaleci olabilir. Sport 1'de yer alan habere göre Bayern, ikinci kalecisi Alexander Nübel'i yaz transfer döneminde Fransız ekibi Monaco'ya göndermeye hazırlanıyor.

Manuel Neuer'in arkasında yedek kaleci olacak bir isim arayan Bayern'in hedefinde ise Loris Karius var. 27 yaşındaki file bekçisi Union Berlin'de de yeterince şans bulamıyor.

Nübel'in yerine düşünülen Karius'un bonservisi Liverpool'dan alınabilir. 2022 yılına kadar İngiliz kulübüyle sözleşmesi bulunan Karius, son 3 sezonda kiralık olarak gönderildi.

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde yediği hatalı gollerle dikkat çeken Karius, bu sezon Union Berlin'de toplam 5 maçta görev aldı ve 3 kez kalesini gole kapatırken 4 gol yedi.

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Son dakika: Eski Beşiktaşlı Loris Karius'a Bayern Münih talip oldu
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