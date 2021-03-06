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Son dakika: 'da 'nın çatısına Güneş Enerjisi Santrali kurulacak

Kulübü, 'nın çatısına Güneş Enerjisi Santrali kurulacağını duyurdu. Açıklamada, "Türkiye'nin spordaki öncüsü, ilklerin ve enlerin kulübü Galatasaray, ülkemizin elektrik enerjisi sektörünün devi ile tarihi bir projeye imza atıyor" denildi

AA
Giriş Tarihi: 6.3.2021 15:51 Son Güncelleme: 6.3.2021 15:58 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'da Türk Telekom Stadı'nın çatısına Güneş Enerjisi Santrali kurulacak

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin spordaki öncüsü, ilklerin ve enlerin kulübü Galatasaray, ülkemizin elektrik enerjisi sektörünün devi Enerjisa ile tarihi bir projeye imza atıyor" denildi.

Galatasaray ve Enerjisa arasında yapılacak anlaşma kapsamında Türk Telekom Stadı'na kurulacak GES ile tesisin elektrik ihtiyacının karşılanacağı bildirildi. Oluşturulan modelin Avrupa'da bir ilk olacağı aktarıldı.

Yapılan anlaşmayla ilgili 9 Mart Salı günü Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleneceği kaydedildi. Törene, kulüp başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar'ın katılacağı belirtildi.

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Son dakika: Galatasaray'da Türk Telekom Stadı'nın çatısına Güneş Enerjisi Santrali kurulacak
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