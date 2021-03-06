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Son dakika: Kartal liderlik için sahada! - Gaziantep FK (Canlı Anlatım)

Son dakika haberi... 'in 29. haftasında liderlik için sahaya çıkıyor. Vodafone Park'ta 'nü ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, kritik mücadeleyi kazanarak zirveye yükselmek istiyor. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem yönetecek. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Samet Çiçek üstlenecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.3.2021 17:38 Son Güncelleme: 6.3.2021 17:52 ABONE OL
Son dakika: Kartal liderlik için sahada! Beşiktaş - Gaziantep FK Canlı Anlatım

Süper Lig'de zirve yarışı haftalar geçtikçe daha heyecanlı hale gelmeye başlıyor. Ligde 29. hafta oynanacak olan Beşiktaş - Gaziantep FK maçı, zirve şampiyonluk yarışını doğrudan etkiliyor. Ligde son haftalara oldukça formda giren Sergen Yalçın ve öğrencileri, Vodafone Park'ta oynanacak olan Gaziantep FK maçını da kazanarak liderliğe yükselmenin peşinde.

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan zorlu mücadeleyi Mete Kalkavan, Kemal Yılmaz ve Samet Çiçek üçlüsü yönetecek. Maç öncesinde Beşiktaş'ın 57, Gaziantep Futbol Kulübü'nün ise 43 puanı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

LİGDEKİ SON DURUM...

Ligin 28. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 57 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Gaziantep ise 11 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi ve 43 puanla sıralamanın 7'inci basamağında bulunuyor.

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Son dakika: Kartal liderlik için sahada! Beşiktaş - Gaziantep FK (Canlı Anlatım)
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