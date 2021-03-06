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Son dakika: ne zaman sahalara dönecek? En iyi ihtimalle...

Son dakika... 'nin devre arasında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız 'in Türkiye kariyeri beklendiği gibi başlamadı. 'de yaklaşık 1 yıl futbol oynamadıktan sonra sarı-lacivertlilere imza atan Alman orta saha, oynadığı 7 maçta gol veya asist katkısı yapamadı. müsabakasında sakatlanan oyuncunun 1 ay kadar sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor. Öte yandan Avrupa basını da Mesut'un sakatlığını manşetlerine taşıdı. İşte detaylar...

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 6.3.2021 10:03 Son Güncelleme: 6.3.2021 10:16 ABONE OL
Son dakika: Mesut Özil ne zaman sahalara dönecek? En iyi ihtimalle...

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi sadece Türkiye'de değil tüm futbol dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak geride kalan maçlarda ortaya koyduğu performansla taraftarlara büyük hayal kırıklığı yaşattı.

32 yaşındaki 10 numara, sarı-lacivertli formayla 6'sı Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 karşılaşmaya çıkarken bunlardan 4'ünde ilk 11'de yer aldı ve sadece birinde 90 dakika sahada kaldı.

GOL YA DA ASİST KATKISI YAPAMADI...

Takıma gol ve asist katkısı veremeyen Mesut'un sakatlanması, hem kendisi hem de camia için ikinci bir şok oldu. Çekilen MR'da bağlarında yırtık ve yoğun ödem tespit edilen yıldız oyuncu; Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyecek. En iyi ihtimalle Denizlispor karşılaşmasında takımdaki yerini alabilecek.

Bu arada Mesut Özil, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Sakatlığım nedeniyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki performansını yakından izleyen Avrupa basını sakatlığı flaş haber olarak duyurdu. Daily Mail, haberinde "Arsenal'in eski yıldızı, hem golü kaçırdı hem de sakatlanıp sahayı sedye ile terk etti. Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana golü ve asisti yok" değerlendirmesinde bulundu.

Diğer medya kuruluşları da benzer ifadeler kullanırken Arsenalli bazı taraftarlar, Mesut'un kaçırdığı gol sonrası şaşkınlıklarını sosyal medyada paylaştı.

ALMANYA

Bild gazetesi: "Mesut Özil sakatlandı, sahayı sedyeyle terk etti. Durumu ciddi ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak gibi görünüyor."

Sport1: "Özil Şoku! Acaba ne kadar sahalardan uzak kalacak? 43.dakikada bir de inanılmaz gol kaçırdı."

DPA Ajansı: "Mesut Özil sedyeyle sahayı terk ederken koluyla acı içindeki yüzünü kapatıyordu. Arsenal'den Türkiye'ye gittikten sonra sadece altı maçta oynamıştı."

Aktuellenews: "Özil'in kabusu sürüyor. Antalya karşısında önemli bir gol kaçırdı ve sakatlanarak oyundan çıktı."

İNGİLTERE

Daily Mail: "Mesut Özil'in kabusu devam ediyor. Eski Arsenalli yıldız hem golcü kaçırdı hem de sakatlanıp sahayı sedyeyle terk etti. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri golü ve asisti yok."

The Sun: "Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maçta altın bir gol fırsatını değerlendiremeyen Mesut Özil, sedye üstünde sahanın dışına alındı. Arsenalli bazı taraftarlar da bu golü kaçırması karşısındaki şaşkınlıklarını sosyal medyada paylaştılar."

MESUT ÖZİL'İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA!

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan Mesut Özil'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği bildirildi.

MESUT HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Alman yıldızın en iyi ihtimalle 1 ay sonra sahalara dönmesi bekleniyor. Mesut Özil'in Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş karşılaşmalarında kesin olarak forma giyemeyeceği ifade ediliyor. Ancak sakatlık sürecinin uzaması durumunda ise Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK mücadelelerini de kaçırabilir.

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Son dakika: Mesut Özil ne zaman sahalara dönecek? En iyi ihtimalle...
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