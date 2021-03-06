Son dakika: Mesut Özil ne zaman sahalara dönecek? En iyi ihtimalle...

İNGİLTERE

Daily Mail: "Mesut Özil'in kabusu devam ediyor. Eski Arsenalli yıldız hem golcü kaçırdı hem de sakatlanıp sahayı sedyeyle terk etti. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri golü ve asisti yok."

The Sun: "Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maçta altın bir gol fırsatını değerlendiremeyen Mesut Özil, sedye üstünde sahanın dışına alındı. Arsenalli bazı taraftarlar da bu golü kaçırması karşısındaki şaşkınlıklarını sosyal medyada paylaştılar."