Son dakika: Saracchi'nin yerine Hollandalı sol bek! Sözleşmesi bitiyor...

Ara transfer döneminde Mostofa Mohamed, Yedlin, Fernandes, Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu alarak kadrosunu güçlendiren Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarına başladı.
Öncelik ise sol bek takviyesine verildi. Kiralık sözleşmesi bitecek Saracchi ile sakatlık sorunları yüzünden yolları ayırma kararı alan yönetim, aradığı sol beki İngiltere'de buldu: Patrick Van Aanholt.
Mevcut kadroda bu sezon savunmanın solunda 4 farklı oyuncu (Saracchi, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Linnes) görev yaptı. Ancak beklentiler karşılanmayınca listenin ilk sırasındaki Hollandalı Van Aanholt için resmi girişimler başladı.
YILLIK 1 MİLYON 750 BİN EURO'LUK TEKLİF
Crystal Palace ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Van Aanholt'a G.Saray yazılı teklifini yaptı. Serbest kalacak olan 30 yaşındaki Hollandalı sol beke yıllık 1 milyon 750 bin euro'dan 2 sezonluk sözleşme önerildi. Kariyerinin önemli bölümünü İngiltere'de geçiren yıldız oyuncunun cevabı bekleniyor.
OMAR HIZLA İYİLEŞİYOR
Yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kaza sonucu yaralanan ve tedavi süreci devam eden Omar Elabdellaoui'nin menajeri Mikail Adampour, yıldız oyuncunun beklenenden hızlı iyileştiğini söyledi.
Adampour, "Omar'ın vücudu, tekrar toparlamasına yardım ediyor. Hayatında hiç alkol almadı, hep uyku düzenine sadık kaldı. Doktorlar geri dönüş sürecinde inanılmaz derecede ilerleme gösterdiğini söylüyor" dedi.