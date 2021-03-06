Son dakika... Sergen Yalçın: "Hakemlerle ilgili konuşmak sağlıklı değil"

"HAKEMLERLE İLGİLİ KONUŞMAK SAĞLIKLI DEĞİL"

"Çok hakemlerle ilgili konuşmak sağlıklı değil. Hakemler konusunda en çok rahatsız olması gereken takım Beşiktaş'tır. Geçen hafta oynadığımız Malatya maçında hakem çok kötüydü. Bugünkü maçta hakemle ilgili ekstrem şeyler olmadı. Sarı kart pozisyonunda sesimiz biraz fazla yükseldi, Mete hoca geldi '3 sarı kartınız var hocam' dedi. Sağ olsun 4 maça çıkardı.