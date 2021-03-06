Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika... Sergen Yalçın: "Hakemlerle ilgili konuşmak sağlıklı değil"

Son dakika... : "Hakemlerle ilgili konuşmak sağlıklı değil"

Son dakika haberi... 'in 29. haftasında , 'nü evinde ağırladı. Karşılaşmadan Aboubakar'ın golleriyle 2-1'lik üstünlükle ayrılan siyah-beyazlılar, 60 puana ulaşarak ligde liderliğe ulaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü 'da maç içerisindeki itirazından dolayı ligde 4'üncü sarı kartını gördü ve Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Sarı kart pozisyonunu ve maçı değerlendiren Sergen Yalçın, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi: 6.3.2021 21:46 Son Güncelleme: 6.3.2021 22:20 ABONE OL
Son dakika... Sergen Yalçın: Hakemlerle ilgili konuşmak sağlıklı değil

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek ligde 60 puana ulaştı ve zirveye yükseldi. Aboubakar'ın 15 ve 72'inci dakikalarda attığı gol siyah-beyazlıları liderliğe taşırken, Gaziantep'te maçın son dakikalarında Dicko'nun kazandığı penaltı, yine Dicko'nun kullandığı atışla gole dönüştü.

Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Sergen Yalçın, hem hakemlerle ilgili hem de takımın oyunuyla ilgili konuştu.

Sergen Yalçın açıklamaları şöyle:

"MÜTHİŞ OYNADIK..."

"Bugünkü maçla ilgili özellikle müthiş oynadık. İlk yarıda rakip çok kapandı. Oyunun ikinci yarısında 2-0'ı bulduktan sonra birçok pozisyon yakaladık. Son haftalarda oynadığımız en rahat maçtı.

Bir tane pozisyon veriyoruz maçta, dışarıda konuşulan 20 pozisyon veriyoruz gibi. Oyunun geneline baktığımızda takımımız, takım savunmasını müthiş yaptı.

4-5 tane yüzde yüz pozisyonları kaçırdık. 2-0 olduktan sonra biraz telaş yapabiliyorsunuz ama bunlar normal. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, müthiş oynadılar. Herkes puanlar kazanmak istiyor. Bu da maçların güzel olmasını sağlıyor."

"HAKEMLERLE İLGİLİ KONUŞMAK SAĞLIKLI DEĞİL"

"Çok hakemlerle ilgili konuşmak sağlıklı değil. Hakemler konusunda en çok rahatsız olması gereken takım Beşiktaş'tır. Geçen hafta oynadığımız Malatya maçında hakem çok kötüydü. Bugünkü maçta hakemle ilgili ekstrem şeyler olmadı. Sarı kart pozisyonunda sesimiz biraz fazla yükseldi, Mete hoca geldi '3 sarı kartınız var hocam' dedi. Sağ olsun 4 maça çıkardı.

Oyunu sahada oynamak istiyoruz ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Başakşehir, Fenerbahçe bunlar zor olacak. Oyuncu grubumuz iyi, fizik olarak ve oyunsal anlamda da iyi durumdayız.

Önümüzdeki hafta bizim için kader haftası derken şunu anlatmaya çalıştım: Ligin bizim için en önemli haftası demek istedim."

EN ÇOK OKUNANLAR

Bir dönemin ünlü sunucularından Yasemin Bozkurt seneler sonra gelen Mehmet Ali Erbil itirafı ile gündem oldu!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması: 5. 6. 7 ve 8. sınıf öğrencilerine büyük müjde! Kaynakları çeşitlendiriyoruz...
Son dakika: Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan hocayı açıkladı! Erol Bulut ve Ersun Yanal sözleri...
Son dakika: Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için çarpıcı sözler! "Beşiktaş'ın önünde..."
Boris Johnson’dan Türk mutfağı açıklaması! En sevdiği yiyecek olay yarattı
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa sokağa çıkma saatleri değişti! Hafta içi- hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri
Son dakika haberi: Korgeneral Osman Paşa'yı ablası Hüsniye Korana SABAH'a anlattı! Babası şehit paşaya böyle seslenirmiş...
Yürüyüş yaparken başına talih kuşu kondu! Değeri tam bir milyon 887 bin lira...
Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan art arda 'Kısıtlamasız Cumartesi' mesajı
Son Dakika Haberi | Bugün ve yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart Cumartesi İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı genelgesi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... Sergen Yalçın: "Hakemlerle ilgili konuşmak sağlıklı değil"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA