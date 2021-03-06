Son dakika... Sergen Yalçın: "Hakemlerle ilgili konuşmak sağlıklı değil"

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek ligde 60 puana ulaştı ve zirveye yükseldi. Aboubakar'ın 15 ve 72'inci dakikalarda attığı gol siyah-beyazlıları liderliğe taşırken, Gaziantep'te maçın son dakikalarında Dicko'nun kazandığı penaltı, yine Dicko'nun kullandığı atışla gole dönüştü.
Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Sergen Yalçın, hem hakemlerle ilgili hem de takımın oyunuyla ilgili konuştu.
Sergen Yalçın açıklamaları şöyle:
"MÜTHİŞ OYNADIK..."
"Bugünkü maçla ilgili özellikle müthiş oynadık. İlk yarıda rakip çok kapandı. Oyunun ikinci yarısında 2-0'ı bulduktan sonra birçok pozisyon yakaladık. Son haftalarda oynadığımız en rahat maçtı.
Bir tane pozisyon veriyoruz maçta, dışarıda konuşulan 20 pozisyon veriyoruz gibi. Oyunun geneline baktığımızda takımımız, takım savunmasını müthiş yaptı.
4-5 tane yüzde yüz pozisyonları kaçırdık. 2-0 olduktan sonra biraz telaş yapabiliyorsunuz ama bunlar normal. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, müthiş oynadılar. Herkes puanlar kazanmak istiyor. Bu da maçların güzel olmasını sağlıyor."
"HAKEMLERLE İLGİLİ KONUŞMAK SAĞLIKLI DEĞİL"
"Çok hakemlerle ilgili konuşmak sağlıklı değil. Hakemler konusunda en çok rahatsız olması gereken takım Beşiktaş'tır. Geçen hafta oynadığımız Malatya maçında hakem çok kötüydü. Bugünkü maçta hakemle ilgili ekstrem şeyler olmadı. Sarı kart pozisyonunda sesimiz biraz fazla yükseldi, Mete hoca geldi '3 sarı kartınız var hocam' dedi. Sağ olsun 4 maça çıkardı.
Oyunu sahada oynamak istiyoruz ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Başakşehir, Fenerbahçe bunlar zor olacak. Oyuncu grubumuz iyi, fizik olarak ve oyunsal anlamda da iyi durumdayız.
Önümüzdeki hafta bizim için kader haftası derken şunu anlatmaya çalıştım: Ligin bizim için en önemli haftası demek istedim."