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Sörloth gollerine devam ediyor! 3 puanı 3 golle aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) , deplasmanda 'u 3-0 yendi. Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da geçiren Sörloth, Leipzig'de gollerine devam ediyor. Norveçli golcü, Freiburg karşısında takımının 2. golünü kaydetti.

AA
Giriş Tarihi: 6.3.2021 20:02 Son Güncelleme: 6.3.2021 20:03 ABONE OL
Sörloth gollerine devam ediyor! Leipzig 3 puanı 3 golle aldı

Leipzig, Bundesliga'nın 24. haftasında Schwarzwald Stadı'nda Freiburg'a konuk oldu.

İlk yarıyı 41. dakikada Christopher Nkunku'nun golüyle 1-0 önde tamamlayan Leipzig, ikinci yarıda 64. dakikada Alexander Sörloth ve 79. dakikada Emil Forsberg ile 2 gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle puanını 53'e çıkardı ve maç fazlasıyla Bundesliga'da liderliğe yükseldi.

Freiburg ise 34 puanla 8. sırada kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Hoffenheim sahasında Wolfsburg'u 2-1, Bayer Leverkusen deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 ve Hertha Berlin sahasında Augsburg'u 2-1 yendi.

Eintracht Frankfurt-Stuttgart müsabakası ise 1-1 berabere sonuçlandı.

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Sörloth gollerine devam ediyor! Leipzig 3 puanı 3 golle aldı
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