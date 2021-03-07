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rakiplerinden rövanşı aldı!

, Süper Lig'in son 5 haftasında oynadığı 5 maçı da kazanarak zirveye yerleşti. Siyah-beyazlılar bu süreçte ligin ilk yarısında kaybettiği rakiplerinden rövanş maçlarını da almış oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 7.3.2021 11:48 ABONE OL
Beşiktaş rakiplerinden rövanşı aldı!

Sezona kötü bir giriş yapan Beşiktaş, ligin ilk haftalarında Konyaspor, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK karşısında aldığı mağlubiyetlerle alt sıralara gerilemişti.

Ancak siyah-beyazlılar, Gaziantep yenilgisinin ardından iyi bir çıkış yakalayarak üst üste galibiyetlerle sezonun ilk yarısını lider tamamlamıştı. Ligin ikinci yarısına Trabzonspor yenilgisi ve Antalyaspor beraberliğiyle başlayan Sergen Yalçın'ın ekibi, sonrasında çıktığı 5 maçta 15 puan toplayarak yeniden zirveye çıktı.

Beşiktaş bu periyotta ilk yarıda mağlup olduğu rakiplerinden de rövanşı aldı. 3. haftada Konya deplasmanında 4-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, 4. haftada da Gençlerbirliği'ne evinde 1-0 kaybetmişti. Kara Kartal, ligin ikinci yarısında ise sahasında uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Konyaspor'u 1-0, deplasmanda da Gençlerbirliği'ni 3-0'la geçti.

İlk yarıda 3-1 kaybettiği Gaziantep FK karşısında da dün üstün bir oyunla 2-1 kazanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, puanını 60'a yükseltip zirveye çıkarken, Gaziantep FK'dan da rövanşı almış oldu.


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Beşiktaş rakiplerinden rövanşı aldı!
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