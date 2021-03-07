CANLI | Fatih Karagümrük - Ankaragücü! Maç başladı

Süper Lig'in 29. haftası zorlu bir müsabakaya sahne oluyor. Ligde pazar seansının ilk mücadelesi Fatih Karagümrük ile Ankaragücü arasında oynanıyor.

Geçen hafta Galatasaray'ı yenerek moral bulan Başkent temsilcisi ile bu sezon iyi bir grafik çizen İstanbul takımı arasındaki maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan müsabaka beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalıyor.

Ligin geride kalan diliminde Fatih Karagümrük 41, Ankaragücü ise 23 puan topladı.

FURKAN BEKLEVİÇ KADINA ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİ!



Ankaragücü'nün genç kalecisi Furkan Bekleviç, mücadele öncesinde yaptığı açıklamalarda kadına şiddete tepki gösterdi. Bir an önce bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade eden Bekleviç: "Bu sabah karşımıza çıkan kadına şiddet olayıyla ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Görüntüleri izleyince duygusal ve ruhsal olarak zor anlar yaşadım. Bu olaylara karışanlara bunları yapanlara söyleyecek söz bulamıyorum. Bunlar insanın insana yapacağı şeyler değil. Eşimi, annemi, kız kardeşimi empati yoluyla oraya koyduğum zamanlar oluyor, çok üzülüyorum. Biran önce bu olayların toplumumuzdan bertaraf edilmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İLK 11'LER...

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Biglia, Castro, Ndao, Borini, Sobiech.

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Çekiçi, Alper, Geraldo, Lobjanidze, Börven.

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