Türkiye'nin konuştuğu İbrahim Zarap isimli kişinin eski eşine şiddet uygulaması sonrası spor kulüpleri de bu vahşete sessiz kalmadı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, kadına şiddet karşısında paylaşımlar yaptı. Samsun'da yaşanan acı olay sonrasında Twitter'da #İbrahimZarap tutuklansın etiketi de TT oldu. Adalet Bakanlığı, Samsun Valiliği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan kadına şiddete hayır paylaşımları!

'Artık kadına şiddete DUR DE'

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI!

Son dakika! Kızının yanında eski eşini döven şahıs adliyeye çıkartıldı | Video