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Kulüplerden 'kadına şiddete hayır' paylaşımları! Sessiz kalmadılar...

isimli kişinin darp ettiği eski eşi E.M'ye sokak ortasında şiddet uygulaması tüm Türkiye'de tepki gördü. Adalet Bakanı Gül de konuyla ilgili açıklama yaparak fail İbrahim Zarap'ın yakalandığını açıkladı. Kulüplerden de kadına şiddet paylaşımları geldi. , , ve 'dan 'Kadına Şiddete Dur De' paylaşımları geldi.

Giriş Tarihi: 7.3.2021 09:57 Son Güncelleme: 7.3.2021 10:00 ABONE OL
Kulüplerden 'kadına şiddete hayır' paylaşımları! Sessiz kalmadılar...

Türkiye'nin konuştuğu İbrahim Zarap isimli kişinin eski eşine şiddet uygulaması sonrası spor kulüpleri de bu vahşete sessiz kalmadı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, kadına şiddet karşısında paylaşımlar yaptı. Samsun'da yaşanan acı olay sonrasında Twitter'da #İbrahimZarap tutuklansın etiketi de TT oldu. Adalet Bakanlığı, Samsun Valiliği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan kadına şiddete hayır paylaşımları!

'Artık kadına şiddete DUR DE'

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI!

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Kulüplerden 'kadına şiddete hayır' paylaşımları! Sessiz kalmadılar...
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