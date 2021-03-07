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Madrid derbisinde kazanan yok

Bugün oynanan Madrid derbisinde kazanan çıkmadı.  İspanya LaLiga’da lider , sahasında takipçilerinden ile 1-1 berabere kaldı. A. Madrid'in golünü Suarez atarken, Real Madrid'in de golünü attı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.3.2021 20:54 ABONE OL
Madrid derbisinde kazanan yok

İspanya LaLiga'da lider Atletico Madrid sahasında Real Madrid'i konuk etti. Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmada gol perdesini 15'inci dakikada ev sahibi ekip açtı. Takımın en golcü ismi olan Luis Suarez, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda, sağ ayağını dışıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderi ve İlk yarı bu skor ile sona erdi.

Real Madrid'de 89'uncu dakikada Benzama attığı golle maçın skorunu tayin etti: 1-1. Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 59'a, Real Madrid ise 54'e yükseltti. Atletico Madrid, 2'nci sıradaki Barcelona'ya göre 1 maçı eksik olmasına rağmen rakibinden 3 puan önde bulunuyor.

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Madrid derbisinde kazanan yok
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