Manchester City'nin 21 maçlık serisine Manchester United son verdi!

Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Manchester derbisinden kazanan taraf deplasman ekibi Manchester United oldu. Pep Guardiola'nın takımıyla birlikte yakaladığı 21 maçlık yenilmezlik serisine son veren Manchester United, zirvede işleri daha kızıştırır hale getirdi.
Maçın henüz ilk saniyelerinde Gabriel Jesus'un Anthony Martial'i ceza sahası içinde düşürmesinin ardından penaltı kazanan Manchester United, Bruno Fernandes'in penaltı atışını 2. dakikada gole çevirmesiyle birlikte karşılaşmaya hızlı başlamış oldu ve maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
İkinci devreye de iyi başlayan Manchester United, 50. dakikada Luke Shaw'ın ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.Bu sonuçla United, puanını 54'e çıkararak ikinci sıraya yükseldi. Tüm kulvarlarda 21 maçtır üst üste kazanmasının ardından kaybeden lider City ise 65 puanda kaldı.
SOLSKJAER TARİHE GEÇTİ!
Manchester United'ın tecrübeli teknik adamı Solskjaer, Manchester City'i üst üste 3 deplasman maçında da mağlup eden ilk Manchester United çalıştırıcısı oldu.
City, hafta içerisinde Southampton ile karşılaşacak. United ise West Ham'ı konuk edecek.