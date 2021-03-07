Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın hem takımın hem de bireysel anlamda oyuncuların performansını yukarı taşımaya devam ediyor.
Siyah-beyazlı ekipte özellikle bazı isimler, ofansif anlamda adeta kariyer zirvesini yaşıyorlar.
Tecrübeli teknik adamın sihirli dokunuşları bu isimleri adeta yıldızlaştırdı.
İşte Sergen Yalçın'ın ellerinde hücuma katkı anlamında kariyer zirvesi yapan ve yapmaya yaklaşan isimler:
ATIBA 10 NUMARAYA DÖNÜŞTÜ
Gösterdiği mücadeleyle taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanan Atiba Hutchinson, son 2 sezonda farklı bir kimliğe de büründü.
Artık 3. bölge de hünerler sergileyen Kanadalı yıldız oyuncu, 4 gol 4 asistle takımın skor yükünü de çekiyor...
Geçen sezon 11 gole katkı yapan Atiba, bu rakamı geçerse skor üretme anlamında kariyer rekoru kıracak.
LARIN IŞIK SAÇIYOR
Cyle Larin kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor. Kanadalı şu ana kadar çıktığı 30 karşılaşmada 16 gol 3 asistlik performans gösterirken, 19 gole katkıda bulundu.
Kanadalı yıldız, 2015'te Orlando formasıyla 37 maçta 20 gol atmıştı. Larin için şu anda iki İngiliz kulübü Kartal'ın kapısını çalarken, yönetim rakamı her geçen gün yükseltiyor.
ABOUBAKAR, PORTO'DAKİ GİBİ
Vincent Aboubakar kalan 13 lig ve kupa maçlarına aynı performansı göstermesi halinde kariyerinde yeni bir rekor tazeleyebilir.
Kariyerinde sadece 2017-2018 sezonunda Porto formasıyla 20 gol barajını geçebilen Kamerunlu oyuncu, şu anda 14 golle takımının en skorer ikinci ismi.
GHEZZAL, LYON GÜNLERİNİ HATIRLATTI
Rachid Ghezzal, verdiği gol pasları ile Beşiktaş'ı adeta sırtlıyor. Cezayirli oyuncu kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta kalitesini tekrar kanıtlarken, şu ana kada 11 asiste imza attı.
Ghezzal, en son 2015-2016'da Lyon forması ile bu performansa ulaşmıştı. Teknik direktör Yalçın da yönetimden Ghezzal'ın bonservisinin alınmasını istedi. (Sabah)