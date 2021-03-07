Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın mucizesi! Hepsi yıldızlaştı

Son dakika: 'ta mucizesi! Hepsi yıldızlaştı

'ta oynattığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan , takımdaki futbolcuların performanslarını da zirveye çıkardı. , , ve , Sergen Yalçın'la birlikte uçuşa geçti. İşte yıldız isimlerin kariyer rekorlarına çok yaklaştıkları performansları...

Giriş Tarihi: 7.3.2021 10:00 Son Güncelleme: 7.3.2021 10:20 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın mucizesi! Hepsi yıldızlaştı

'ın başarılı teknik direktörü hem takımın hem de bireysel anlamda oyuncuların performansını yukarı taşımaya devam ediyor.

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın mucizesi! Hepsi yıldızlaştı

Siyah-beyazlı ekipte özellikle bazı isimler, ofansif anlamda adeta kariyer zirvesini yaşıyorlar.

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın mucizesi! Hepsi yıldızlaştı

Tecrübeli teknik adamın sihirli dokunuşları bu isimleri adeta yıldızlaştırdı.

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın mucizesi! Hepsi yıldızlaştı

İşte 'ın ellerinde hücuma katkı anlamında kariyer zirvesi yapan ve yapmaya yaklaşan isimler:

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın mucizesi! Hepsi yıldızlaştı

ATIBA 10 NUMARAYA DÖNÜŞTÜ

Gösterdiği mücadeleyle taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanan , son 2 sezonda farklı bir kimliğe de büründü.

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın mucizesi! Hepsi yıldızlaştı

Artık 3. bölge de hünerler sergileyen Kanadalı yıldız oyuncu, 4 gol 4 asistle takımın skor yükünü de çekiyor...

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın mucizesi! Hepsi yıldızlaştı

Geçen sezon 11 gole katkı yapan Atiba, bu rakamı geçerse skor üretme anlamında kariyer rekoru kıracak.

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın mucizesi! Hepsi yıldızlaştı

LARIN IŞIK SAÇIYOR
kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor. Kanadalı şu ana kadar çıktığı 30 karşılaşmada 16 gol 3 asistlik performans gösterirken, 19 gole katkıda bulundu.

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın mucizesi! Hepsi yıldızlaştı

Kanadalı yıldız, 2015'te Orlando formasıyla 37 maçta 20 gol atmıştı. Larin için şu anda iki İngiliz kulübü Kartal'ın kapısını çalarken, yönetim rakamı her geçen gün yükseltiyor.

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın mucizesi! Hepsi yıldızlaştı

ABOUBAKAR, PORTO'DAKİ GİBİ

kalan 13 lig ve kupa maçlarına aynı performansı göstermesi halinde kariyerinde yeni bir rekor tazeleyebilir.

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın mucizesi! Hepsi yıldızlaştı

Kariyerinde sadece 2017-2018 sezonunda Porto formasıyla 20 gol barajını geçebilen Kamerunlu oyuncu, şu anda 14 golle takımının en skorer ikinci ismi.

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın mucizesi! Hepsi yıldızlaştı

4 asisti de olan , kalan 13 maçta 20 gol barajını geçmeyi planlıyor.

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın mucizesi! Hepsi yıldızlaştı

GHEZZAL, LYON GÜNLERİNİ HATIRLATTI

, verdiği gol pasları ile 'ı adeta sırtlıyor. Cezayirli oyuncu kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta kalitesini tekrar kanıtlarken, şu ana kada 11 asiste imza attı.

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın mucizesi! Hepsi yıldızlaştı

Ghezzal, en son 2015-2016'da Lyon forması ile bu performansa ulaşmıştı. Teknik direktör Yalçın da yönetimden Ghezzal'ın bonservisinin alınmasını istedi. (Sabah)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Milyonlar "Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna yanıt arıyor! İşte Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan iller...
Son dakika haberi: İbrahim Zarap isimli cani adliyeye çıkarıldı! O görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı!
Demet Akalın giydiği gömlekle dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı
Bir dönemin ünlü sunucularından Yasemin Bozkurt seneler sonra gelen Mehmet Ali Erbil itirafı ile gündem oldu!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması: 5. 6. 7 ve 8. sınıf öğrencilerine büyük müjde! Kaynakları çeşitlendiriyoruz...
Yürüyüş yaparken başına talih kuşu kondu! Değeri tam bir milyon 887 bin lira...
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?
Son dakika: Aydın'daki cinayette korkunç ayrıntı! Öldürdüğü yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunmuş!
Son dakika: HDP İstanbul il binasında ‘PKK sığınağı’
Son dakika: Aydın'da öldürdüğü yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! O zanlı hakkında flaş gelişme
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın mucizesi! Hepsi yıldızlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA