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Son dakika: , Dortmund- maçını yönetecek

, son 16 turundaki - rövanş maçını yönetecek. Borussia Dortmund ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanmıştı.

Giriş Tarihi: 7.3.2021 13:13 Son Güncelleme: 7.3.2021 13:25 ABONE OL
Son dakika: Cüneyt Çakır, Dortmund-Sevilla maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 9 Mart Salı günü Almanya'nın Borussia Dortmund ile İspanya'nın Sevilla takımları arasında oynanacak rövanş karşılaşmasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Almanya'nın Dortmund şehrindeki Signal Iduna Park'ta oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Borussia Dortmund - Sevilla rövanş maçını yönetecek. Borussia Dortmund ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanmıştı.

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Son dakika: Cüneyt Çakır, Dortmund-Sevilla maçını yönetecek
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