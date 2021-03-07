Son dakika! Galatasaray'da Falcao haftalar sonra golle buluştu!

SON DAKİKA FALCAO'DAN 4 AY SONRA GELEN GOL

Kolombiyalı yıldız bu sezon sakatlığı sebebiyle birçok maçı kaçırdı. Geçen hafta 2. yarıda giren Falcao, bugün Mostafa Mohamed'in kırmızı kart cezası sebebiyle ilk 11'de forma şansı buldu. Golcü futbolcu Galatasaray'ın beraberlik golünü attı. Falcao böylece 5 ay sonra ilk kez 11'e girerken, 4 ay sonra da ilk golünü atmış oldu.