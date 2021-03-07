Son dakika! Galatasaray'da Falcao haftalar sonra golle buluştu!

Süper Lig'de Galatasaray-Sivasspor karşı karşıya geliyor. 8. dakikada Galatasaray'da Linnes'in hatalı geri pası sonrası Gradel Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. Baskısını arttıran Galatasaray Falcao ile 14. dakikada golü buldu ve maçta beraberlik golünü atmış oldu.
SON DAKİKA FALCAO'DAN 4 AY SONRA GELEN GOL
Kolombiyalı yıldız bu sezon sakatlığı sebebiyle birçok maçı kaçırdı. Geçen hafta 2. yarıda giren Falcao, bugün Mostafa Mohamed'in kırmızı kart cezası sebebiyle ilk 11'de forma şansı buldu. Golcü futbolcu Galatasaray'ın beraberlik golünü attı. Falcao böylece 5 ay sonra ilk kez 11'e girerken, 4 ay sonra da ilk golünü atmış oldu.
GOLÜN GELİŞİ: Babel'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Falcao, attığı harika çalımla rakibini geçti ve aynı güzellikte direğin dibine gönderdiği şutla skoru 1-1'e getirdi.
Kolombiyalı yıldız, son olarak 27 Şubat'da oynanan BB Erzurumspor maçında sahaya ilk 11'de çıkmıştı. 35 yaşındaki oyuncu 13 maç sonra ilk 11 hasretini de sona erdirmiş oldu.
Radamel Falcao, Süper Lig'de ceza sahası dışından ilk golünü Sivasspor'a attı. (OPTA)