Son dakika: İstifa iddialarına cevap geldi! Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu paylaşımı...

Sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu hakkında çıkan haberlerin gerçek olmadığına ilişkin flaş bir paylaşım yapıldı. Fenerbahçe Twitter hesabından yapılan paylaşımda Emre Belözoğlu'nun fotoğrafı paylaşılarak 'Sonuna kadar Fenerbahçe' notu düşüldü. Sosyal medyada ve bazı yayın organlarında Emre Belözoğlu'nun istifa edeceği, Ali Koç'un Belözoğlu'nu bu kararından vazgeçirmeye çalıştığı ifade edilmişti.