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: İstifa iddialarına cevap geldi! 'den paylaşımı...

'den haberleri peş peşe geliyor. Bazı yayın organlarında ve sosyal medyada 'nun Sportif Direktörlük görevinden ayrılacağı, Samandıra'daki eşyalarını topladığı iddia edilmişti. , bu iddiaları yalanladı. Fenerbahçe resmi hesabı Emre Belözoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak 'Sonuna kadar Fenerbahçe' notunu düştü.

Giriş Tarihi: 7.3.2021 13:12 Son Güncelleme: 7.3.2021 13:24 ABONE OL
Son dakika: İstifa iddialarına cevap geldi! Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu paylaşımı...

Sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu hakkında çıkan haberlerin gerçek olmadığına ilişkin flaş bir paylaşım yapıldı. Fenerbahçe Twitter hesabından yapılan paylaşımda Emre Belözoğlu'nun fotoğrafı paylaşılarak 'Sonuna kadar Fenerbahçe' notu düşüldü. Sosyal medyada ve bazı yayın organlarında Emre Belözoğlu'nun istifa edeceği, Ali Koç'un Belözoğlu'nu bu kararından vazgeçirmeye çalıştığı ifade edilmişti.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu hakkında çıkan bu iddiaları yalanladı ve Sportif Direktör Belözoğlu'nun görevinin başında olduğunu duyurdu.

İŞTE O PAYLAŞIM!

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu da Fenerbahçe'nin paylaşımını alıntılayarak 'Asılsız haberlere itibar etmeyiniz.' ifadesini kullandı.

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Son dakika: İstifa iddialarına cevap geldi! Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu paylaşımı...
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