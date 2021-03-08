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'den Kadınlar Günü mesajı!

Başkanı , 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Çebi, "Tarih boyunca hep baş tacı ettiğimiz kadınlarımız, günümüz dünyasında kutsal annelik görevinin yanında iş hayatında da varlıklarını sürdürerek aile ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 8.3.2021 10:43 ABONE OL
Ahmet Nur Çebi'den Kadınlar Günü mesajı!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çebi, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde, "Ülkemizin bağımsızlığa kavuşması için yapılan Kurtuluş Savaşı'nda en ön saflarda yer almış Halide Edip Adıvar, Şerife Bacı, Halime Çavuş ve nice kadın kahramanlarımız, cumhuriyetin ilanından sonra Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde hak ettikleri konuma erişmiş ve modern yaşamın her alanında kendilerini gösterme fırsatı bulmuşlardır." ifadeleriyle başlayan mesajında, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca hep baş tacı ettiğimiz kadınlarımız, günümüz dünyasında kutsal annelik görevinin yanında iş hayatında da varlıklarını sürdürerek aile ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Kulübümüz bünyesinde yer alan değerli kadın sporcularımız ve çalışanlarımız ile iftihar ediyor, Beşiktaş'ımıza yapmış oldukları kıymetli katkılar nedeniyle Beşiktaş JK Başkanı olarak kendilerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu duygularla, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlar, kadınlarımıza aile ve iş yaşamında sağlık, başarı ve mutluluk dilerim."

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Ahmet Nur Çebi'den Kadınlar Günü mesajı!
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