Moralli Antalyaspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu...

Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16:00'da başlayacak. Mücadeleyi Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını Kamil Çetin, Bilal Gölen, Burak Pakkan yapacak. Antalyaspor - Kasımpaşa maçının VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan oldu. AVAR'da ise Adem Cinek görev alacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudrıashov, Eren, Nuri, Hakan Özmert, Amılton, Fredy, Gökdeniz

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadıku, Koomson, Oussama, Brecka, Aytaç, Bıstrovic, Varga, Hajradınovic, Thelın

Antalyaspor / Yedekler: Doğukan Özkan, Ersan, Naldo, Doğukan Sinik, Podolski, Orgill, Drole, Serdar Gürler, Imeri, Ali Eren

Kasımpaşa / Yedekler: Ertuğrul, Eren, Feyzi, Tosic, Yasin, Doğucan, Tarkan Serbest, Drınkwater, Anıl, Furkan

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Karşılaşma öncesinde Antalyaspor, 35 puanla 10. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise topladığı 29 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu maç haricinde Süper Lig'de üç maç var. Trabzonspor, evinde Alanyaspor'u ağırlıyor.

Saat 19:00'da ise Göztepe - Erzurumspor ve Konyaspor - Fenerbahçe maçı oynanacak.