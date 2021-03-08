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Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı! Çeyrek finalistler belli oluyor

Avrupa'nın 1 numaralı kupası olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli olacak. 9-10 ve 16-17 Mart tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmalarıyla birlikte çeyrek finale yükselen takımlar belirlenecek.

AA
Giriş Tarihi: 8.3.2021 10:42 ABONE OL
Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı! Çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları yarın (9 Mart) başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında çeyrek finale yükselen takımlar, 9-10 ve 16-17 Mart tarihlerindeki karşılaşmaların ardından belli olacak.

Yarın Borussia Dortmund ile Sevilla arasında oynanacak mücadeleyi, Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:

YARIN (9 MART)

Borussia Dortmund (Almanya) - Sevilla (İspanya) (3-2)
Juventus (İtalya) - Porto (Portekiz) (1-2)

10 MART ÇARŞAMBA

Liverpool (İngiltere) - Leipzig (Almanya) (2-0)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya) (4-1)

16 MART SALI

Real Madrid (İspanya) - Atalanta (İtalya) (1-0)
Manchester City (İngiltere) - Borussia Mönchengladbach (Almanya) (2-0)

17 MART ÇARŞAMBA

Chelsea (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (1-0)
Bayern Münih (Almanya) - Lazio (İtalya) (4-1)

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Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı! Çeyrek finalistler belli oluyor
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