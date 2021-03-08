ALİ KOÇ'A "İSTERSENİZ BIRAKAYIM" DEDİ

Tüm bunlara rağmen Emre Belözoğlu'nun camiada kendisi hakkında söylenen, "Neden Samandıra'ya gidiyor? Neden teknik heyete karışıyor?" şeklindeki sözlere bozulduğu ve Başkan'a "İsterseniz bırakayım" mesajını ilettiği kaydedildi.