Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu istifadan döndü! İşte Ali Koç'a söylediği o söz

Son dakika: 'de istifadan döndü! İşte 'a söylediği o söz

'de kötü gidişin ardından sportif direktör 'nun görevinden ayrıldığı ileri sürüldü. Kulübün resmi Twitter hesabından Belözoğlu fotoğrafı ile "Sonuna kadar Fenerbahçe" paylaşımı yapılırken, Emre Belözoğlu ve başkan arasında geçen o konuşma da ortaya çıktı.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 8.3.2021 07:51 Son Güncelleme: 8.3.2021 07:54 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu istifadan döndü! İşte Ali Koç'a söylediği o söz

Süper Lig'in 29. haftasında bugün Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu istifadan döndü! İşte Ali Koç'a söylediği o söz

Sarı-Lacivertliler'de Sinan Gümüş sakatlanırken, takımın en önemli isimlerinden Luiz Gustavo'nun dönüşü ise yüzleri güldürdü.

Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu istifadan döndü! İşte Ali Koç'a söylediği o söz

"EMRE BELÖZOĞLU AYRILDI" İDDİASI

Konyaspor önünde mutlak 3 puan arayacak olan 'de saha dışında ise konusunda ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu istifadan döndü! İşte Ali Koç'a söylediği o söz

Sarı-Lacivertli ekipte kötü gidişin ardından sportif direktör 'nun görevinden ayrıldığı ileri sürüldü.

Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu istifadan döndü! İşte Ali Koç'a söylediği o söz

"SONUNA KADAR FENERBAHÇE"

Ancak bu iddia, dün Belözoğlu'nun fotoğrafı ile paylaşılan "Sonuna kadar " mesajıyla çürütüldü.

Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu istifadan döndü! İşte Ali Koç'a söylediği o söz

ALİ KOÇ'A "İSTERSENİZ BIRAKAYIM" DEDİ

Tüm bunlara rağmen 'nun camiada kendisi hakkında söylenen, "Neden Samandıra'ya gidiyor? Neden teknik heyete karışıyor?" şeklindeki sözlere bozulduğu ve Başkan'a "İsterseniz bırakayım" mesajını ilettiği kaydedildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu istifadan döndü! İşte Ali Koç'a söylediği o söz

HAFTADA 1 EROL BULUT'LA GÖRÜŞÜYOR

Ancak Emre'nin bu mesajı başkan tarafından kabul görmedi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu istifadan döndü! İşte Ali Koç'a söylediği o söz

Belözoğlu'nun, teknik heyetin işine karışmadığı, sadece haftada bir kez Erol Bulut'la gidişatı konuştuğu ifade edildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu istifadan döndü! İşte Ali Koç'a söylediği o söz

Sportif direktör dün takımla birlikte Konya'ya gitti.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu istifadan döndü! İşte Ali Koç'a söylediği o söz
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