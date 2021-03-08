Son dakika: Hastaneye götürülmüştü! İşte Pelkas'ın son durumu...

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe'nin hiç şüphesiz en etkili ismi olan Dimitris Pelkas, Konyaspor deplasmanında da iyi oyununu devam ettirdi ve takımının 2. golünde Osayi-Samuel'e gol pasını verdi.
Maç içerisinde topla birlikte sıkça Konyaspor ceza yayına kat eden Pelkas, Konyaspor savunmacılarının en büyük belası oldu.
PELKAS'IN SON DURUMU
Ahmet Selim Kul: Pelkas buraya geldiğinde bilinci açıktı. Boyun ve kafa bölgesi için MR çekiliyor. Tedbir amaçlı testler yapılıyor. Şu an için korkulacak bir şey yok gibi görünüyor. Fenerbahçeli yönetimi de maç biter bitmez hastaneye geldi. (A Spor)
Karşılaşmada Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğünün sürdüğü sırada, dakikalar 80'i gösterirken rakip oyuncu Skubic ile havada çarpışma yaşayan Pelkas, çok sert bir şekilde yerde kaldı.
Yerde kalmasının ardından özellikle boyun bölgesinin hareket ettirmekte zorlanan yıldız oyuncu, oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Pelkas'ın yerine oyuna Samatta dahil olurken, Yunan orta saha direkt olarak ambulansa götürüldü. Yayıncı kuruluştan verilen bilgiye göre, bilinci yerinde olan Pelkas kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Sakatlanan Dimitris Pelkas'ın sakatlık ve sedyeyle götürülüş anı şöyle görüntülendi:
SABAH ÖZEL | Mustafa Nacar