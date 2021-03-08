Son dakika: Hastaneye götürülmüştü! İşte Pelkas'ın son durumu...

Maç içerisinde topla birlikte sıkça Konyaspor ceza yayına kat eden Pelkas, Konyaspor savunmacılarının en büyük belası oldu.

PELKAS'IN SON DURUMU

Ahmet Selim Kul: Pelkas buraya geldiğinde bilinci açıktı. Boyun ve kafa bölgesi için MR çekiliyor. Tedbir amaçlı testler yapılıyor. Şu an için korkulacak bir şey yok gibi görünüyor. Fenerbahçeli yönetimi de maç biter bitmez hastaneye geldi. (A Spor)