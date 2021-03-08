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Son dakika: 'den için kadın hakem müjdesi!

Başkanı , ile imzalanan sponsorluk anlaşması sırasında kadın hakemlere müjdeyi verdi. Özdemir, "Hedefimiz 2023'te 'de kadın hakemlerimize yer vermek." dedi.

Giriş Tarihi: 8.3.2021 12:12 Son Güncelleme: 8.3.2021 12:21 ABONE OL
Son dakika: Nihat Özdemir'den Süper Lig için kadın hakem müjdesi!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kadın Futbol Ligi'ne Turkcell'in sponsor olduğunu açıkladı. Turkcell ile Kadın Futbol Takımı arasındaki sponsorluk anlaşması sırasında gündemle ilgili konuşan Nihat Özdemir, "Önümüzdeki 2 yılda Kadınlar Ligi, Turkcell Kadınlar Ligi olarak oynanacaktır." dedi.

Özdemir, "Türk kadınının gücünden ve her alandaki başarısından Türk futbolunun faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Kadın futbolunun Avrupa'da üst seviyeye ulaşması için çalışıyoruz. Kadın futbolunun gelişmesi için her türlü çabası gösteriyoruz. Yönetim olarak 1 yıl kadar önce düğmeye bastık ve önemli bir karar verdik. Kadın Milli Takımımızın teknik direktörlüğüne Necla Güngör Kırağasını getirdik. Kadın Futbol Takımımız, kendisiyle önemli adımlar attık ve yüksek heyecanlı maçlar oynadı" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ SÜPER LİG'DE KADIN HAKEMLERİMİZE YER VERMEK"

Kadın futboluna yönelik konuşan Nihat Özdemir, "Bu konuda farklı planları hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz 2023'te Süper Lig'de kadın hakemlerimize yer vermek. Bunun için çok ciddi şekilde çalışıyoruz. Kadın futbolu sadece Türkiye'de değil dünyada çok hızla ilerliyor. Futbolda kadın hakemlerimiz yer alırsa kalite ve standart da yükselebilir." diye konuştu.

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Son dakika: Nihat Özdemir'den Süper Lig için kadın hakem müjdesi!
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