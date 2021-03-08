Son dakika: Nihat Özdemir'den Süper Lig için kadın hakem müjdesi!

Özdemir, "Türk kadınının gücünden ve her alandaki başarısından Türk futbolunun faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Kadın futbolunun Avrupa'da üst seviyeye ulaşması için çalışıyoruz. Kadın futbolunun gelişmesi için her türlü çabası gösteriyoruz. Yönetim olarak 1 yıl kadar önce düğmeye bastık ve önemli bir karar verdik. Kadın Milli Takımımızın teknik direktörlüğüne Necla Güngör Kırağasını getirdik. Kadın Futbol Takımımız, kendisiyle önemli adımlar attık ve yüksek heyecanlı maçlar oynadı" ifadelerini kullandı.