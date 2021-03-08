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Uçakta maske takmayan Rus sporcu kafilesine para cezası

'nın -İstanbul seferini gerçekleştiren uçağında maske takmamakta ısrar eden 20 kişilik Rus sporcu kafilesine, 'nün (SHGM) kural dışı yolcu kararı gereği idari para cezası uygulandı.

Giriş Tarihi: 8.3.2021 16:56 ABONE OL
Uçakta maske takmayan Rus sporcu kafilesine para cezası

Cevdet ÖZDEMİR / SABAH

Dün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelmek üzere Antalya'dan havalanan THY'nin TK2409 sefer sayılı Airbus A321 tipi tarifeli uçağında, 20 kişilik Rus sporcu kafilesi pandemi kuralları gereği maske takmayınca kabin memurlarıyla tartıştı.

Uçuş ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen yolcunun diretmesi üzerine kabin amiri konuyu uçağın kaptan pilotuna iletti. Pilot ise İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrolörleriyle irtibata geçerek inişin akabinde polis ekibi talebinde bulundu.

Uçağın havalimanına inişi sonrasında Rus sporcu kafilesi adına kafile sorumlusu, uçağa gelen polis ekipleri eşliğinde uçaktan alınarak karakola götürüldü.

Maske kuralına uymayan 20 Rus sporcuya, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) kural dışı yolcu prosedürü doğrultusunda idari para cezası uygulandı.

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Uçakta maske takmayan Rus sporcu kafilesine para cezası
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