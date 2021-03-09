Ali Akman: Bursaspor taraftarı beni istemedi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da bu sezon kendini gösterme şansı bulan 18 yaşındaki Ali Akman, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 20 maçta, 10 gol ve 4 asistle oynayarak takımının en skorer isimleri arasında olmayı başarmıştı.

Devre arası transfer döneminde Bursaspor ile sözleşmesini uzatmayarak Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer olmayı seçen Ali Akman'ın transferi sezon sonu gerçekleşecekti.

Ancak Bursa cephesi, genç oyuncunun transferinin usulsüz olduğunu belirterek kadro dışı bırakmayı seçti. Bursa taraftarından da tepki gören Ali Akman'ın Frankfurt'a transferi kadro dışı kalmasıyla birlikte resmen gerçekleşti.

Yeni takımında ilk kez formayı sırtına geçiren 18'lik genç oyuncu, transfer sürecini ve Eintracht Frankfurt'ta hedeflediği başarıları anlattı.

"GOL KRALI OLMAK İSTİYORUM"

"Burası inanılmaz, taraftarımızın önünde oynamayı istiyorum. İnanıyorum ki harika olacak. Burada çok gol atmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve burada şampiyon olmak istiyorum. Bunu başarabileceğimizi biliyorum. Neyi hayal ediyorsanız onu başarırsınız. Burada gol kralı olmak istiyorum."

"BURSASPOR TARAFTARI BENİ İSTEMEDİ"

Bursaspor taraftarının kendisini istemediğini söyleyen Akman, "Böyle olmasını istemiyordum ama Eintracht Frankfurt formasıyla gördüklerinde bu yolu seçtiler. Taraftar beni istemedi, buna bir şey yapamam. Ancak şu an çok mutluyum ve hayatıma yeni bir sayfa açıyorum"