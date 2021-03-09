Son dakika: Mustafa Cengiz'den zemin açıklaması! "Ankaragücü maçında zemin çok iyiydi ama..."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, canlı yayında son dakika açıklamalarında bulundu. Mustafa Cengiz, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıktan sonra usta tiyatrocu Rasim Öztekin'i de andı. Mustafa Cengiz, zemin hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cengiz; "Hakem hatalarını birinci sıraya koyma acizliğine düşmem." dedi.

İŞTE MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI!

"Kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Rasim Öztekin deyince herkes gülümser. Kendisini şahsen tanırdım çok da severdim. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Hele o Pardon filmini 2-3 defa izledim. Bir yerde denk geldiğimde tekrar izledim. 20 milyon TL'lik yapımın tüm masraflarını Enerjisa karşılayacak."

"Bazı laflar çıkmış, çatıyı etkiler mi? şeklinde. Bunun hiç onunla alakası yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ayrıca bu stadyuma emek veren, tek bir çivi bile çakan tüm herkese teşekkür ederim. 25 yıllık bir dönem. 20 milyon TL'lik yatırımın tüm masraflarını Enerjisa karşılıyor. 25 yılda 100 milyonun üzerinde gelir olacak."

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da anlaşma öncesinde açıklamalarda bulunarak bu projenin çok önemli olduğunu ifade etti.

"ANKARAGÜCÜ MAÇINDA ZEMİN ÇOK İYİYDİ AMA YENİLDİK..."

"Biz istiyoruz ki halı saha gibi zeminde oynayalım. Biz stadyumun zeminini en iyi tutan takımlardan biriyiz ama yaşanan karı hatırlıyor musunuz? İnsanlar çabuk unutuyor. Barajlardaki sular kaça düşmüştü? Stadyum zeminin üstündeki branda erken açıldı. Ankaragücü maçında yenildik demek ki tek faktör zemin değil."

"Kimse hakemlerden memnun değil. Hakemi ve TFF'yi etkilemek için bir şey yapmam. Hakemler bizim hakemimiz, belki ses yükseltmiş olabiliriz ama bağırmamız adalet içindi."

MUSTAFA CENGİZ'DEN BOYD AÇIKLAMASI!

"Biz bu tip tartışmalara girmeyiz. Kişinin söylediği söz ona aittir. Onun neticeleri hoşumuza gitmese de onu merkeze alamayız. Bize de Podolski'den laf atıyorlardı."