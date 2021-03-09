Ozan Kabak'tan flaş sözler: "Buraya adapte olmak zor"

Ara transfer döneminde yeni bir takıma katılmanın zorluğundan bahseden Ozan, "Her şeyimi vermeye çalışıyorum. Ama buraya adapte olmak zor tabiki çünkü Premier Lig'de iyi takımlar ve iyi oyuncular var. Kış döneminde yeni bir takıma katılmak zor, yeni bir ülkeye ve yeni takım arkadaşlarıyla oynamak zor. Bu benim için bir zorluk ama elimden geldiğince adapte olmaya çalışıyorum" diye konuştu.