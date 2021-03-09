Son dakika: Fenerbahçe'den Pelkas açıklaması! Pelkas bu hafta oynayacak mı?

Dün oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçında Skubic ile çarpışan ve ardından ciddi bir sakatlık yaşayan Pelkas herkesi korkutmuştu. Yaşanan çarpışma sonrası Pelkas sedyeyle ambulansa taşındı ve hastaneye götürülmüştü. Fenerbahçe, Pelkas'ın son durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe kulübü tarafından Pelkas hakkında açıklama yapıldı. İşte o açıklama;

"Teknik Direktörümüz Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de görev alan oyuncularımız, idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncularımız da ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Sadık Çiftpınar günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamlarken; Mesut Özil ve Sinan Gümüş'ün tedavisine devam edildi."