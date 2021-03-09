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Son dakika: 'den Pelkas açıklaması! Pelkas bu hafta oynayacak mı?

Son dakika haberi: 'de Pelkas'ın son durumu merak ediliyordu. Fenerbahçe kulübü tarafından Pelkas hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada göğsüne aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan , geceyi tedbir amaçlı Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde müşahede altında geçirdi. Yapılan tüm kontrollerde hiçbir bulguya rastlanmazken, futbolcumuz iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak." denildi. Pelkas'ın bu hafta Gençlerbirliği karşısında forma giyip giymeyeceği merak ediliyor! İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 9.3.2021 14:01 Son Güncelleme: 9.3.2021 14:16 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'den Pelkas açıklaması! Pelkas bu hafta oynayacak mı?

Dün oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçında Skubic ile çarpışan ve ardından ciddi bir sakatlık yaşayan Pelkas herkesi korkutmuştu. Yaşanan çarpışma sonrası Pelkas sedyeyle ambulansa taşındı ve hastaneye götürülmüştü. Fenerbahçe, Pelkas'ın son durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe kulübü tarafından Pelkas hakkında açıklama yapıldı. İşte o açıklama;

"Teknik Direktörümüz Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de görev alan oyuncularımız, idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncularımız da ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Sadık Çiftpınar günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamlarken; Mesut Özil ve Sinan Gümüş'ün tedavisine devam edildi."

PELKAS ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Öte yandan dün Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada göğsüne aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan Dimitris Pelkas, geceyi tedbir amaçlı Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde müşahede altında geçirdi. Yapılan tüm kontrollerde hiçbir bulguya rastlanmazken, futbolcumuz iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak.

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Son dakika: Fenerbahçe'den Pelkas açıklaması! Pelkas bu hafta oynayacak mı?
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