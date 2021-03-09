Galatasaray'da 2-2 biten Sivasspor maçından sonra yayıncı kuruluşa konuşan Younes Belhanda'nın sözleri gündeme oturmuştu.
Belhanda, "Twitter'da, Instagram'da kendilerine bakmak, basında ne oluyor araştırmak yerine zemin konusunu çözmeliler'' diyerek yönetimi hedef almış ancak bu sözleri kulüp tercümanı tarafından çevrilmemişti.
Faslı 10 numara dün de sosyal medya hesabına "Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu hakkında konuşmadığımı belirtmek isterim. Sahaya daha çok bakım yapılması gerekliliğiyle ilgili stadyumdan sorumlu insanlara yönelik konuştum" mesajını yazdı.
Takım arkadaşlarına, "Kulüp bana sahip çıkmıyor" diye dert yanan 31 yaşındaki oyuncu, G.Saray'daki geleceğini düşünerek geri adım attı.
"2 MİLYON EURO'YA İMZA ATMAYA HAZIRIM"
3 milyon 350 bin Euro ücrete sahip Belhanda, daha önce yeni sözleşme için 2 milyon 350 bin Euro talep etmişti.
Yıldız futbolcu, menajeri aracılığıyla 2 milyon Euro'ya imza atmaya hazır olduğunu söyledi. Kulüp ise 1.5 milyon Euro'dan yukarı çıkmadı ve taraflar arasında 500 bin Euro'luk fark kaldı.
BÜLENT TİMURLENK - ARTIK GALATASARAY'A VERECEĞİ HERHANGİ BİR ŞEY KALMADI
Haftalardır ortalıkta görünmeyen Belhanda, Sivasspor maçında sahada da kayıptı. Evet zemin mükemmel değil ama bundan daha kötü zeminlerde de Galatasaray maç kazanmıştır. Belhanda önce kendi performansına bakacak.
Dünyanın hiçbir yerinde bir futbolcu, yönetimini medya önünde eleştiremez. Eleştirebilen de ancak Messi olur... O da yönetimi istifa ettirir...
Belhanda'nın üslubu da kötüydü. Yönetim bize düzgün bir zemin vermeli demek başka şey, İnstagram'da, Twitter'da dolanacaklarına zemini düzeltsinler demek başka şey...
Ceza konusuna gelince; bunu önce teknik kadro değerlendirir. Kontratı uzatılmadığı için aidiyet duygusunu yitiren Belhanda'nın, kalan haftalarda Galatasaray'a bir şeyler verebilmesi çok zor..