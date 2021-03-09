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Son dakika: 'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Yönetime haber gönderdi

'da beraberliğinin ardından "Twitter'da, Instagram'da kendilerine bakmak, basında ne oluyor araştırmak yerine zemin konusunu çözmeliler" sözleriyle yöneticileri eleştiren geri vites yaptı. Faslı yıldızın bu son dakika açıklamasının sebebi de ortaya çıktı.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 9.3.2021 07:31 Son Güncelleme: 9.3.2021 07:41 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Yönetime haber gönderdi

'da 2-2 biten maçından sonra yayıncı kuruluşa konuşan 'nın sözleri gündeme oturmuştu.

Son dakika: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Yönetime haber gönderdi

Belhanda, "Twitter'da, Instagram'da kendilerine bakmak, basında ne oluyor araştırmak yerine zemin konusunu çözmeliler'' diyerek yönetimi hedef almış ancak bu sözleri kulüp tercümanı tarafından çevrilmemişti.

Son dakika: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Yönetime haber gönderdi

Faslı 10 numara dün de sosyal medya hesabına "Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu hakkında konuşmadığımı belirtmek isterim. Sahaya daha çok bakım yapılması gerekliliğiyle ilgili stadyumdan sorumlu insanlara yönelik konuştum" mesajını yazdı.

Son dakika: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Yönetime haber gönderdi

Takım arkadaşlarına, "Kulüp bana sahip çıkmıyor" diye dert yanan 31 yaşındaki oyuncu, G.Saray'daki geleceğini düşünerek geri adım attı.

Son dakika: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Yönetime haber gönderdi

"2 MİLYON EURO'YA İMZA ATMAYA HAZIRIM"

3 milyon 350 bin Euro ücrete sahip Belhanda, daha önce yeni sözleşme için 2 milyon 350 bin Euro talep etmişti.

Son dakika: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Yönetime haber gönderdi

Yıldız futbolcu, menajeri aracılığıyla 2 milyon Euro'ya imza atmaya hazır olduğunu söyledi. Kulüp ise 1.5 milyon Euro'dan yukarı çıkmadı ve taraflar arasında 500 bin Euro'luk fark kaldı.

Son dakika: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Yönetime haber gönderdi

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Haftalardır ortalıkta görünmeyen Belhanda, maçında sahada da kayıptı. Evet zemin mükemmel değil ama bundan daha kötü zeminlerde de maç kazanmıştır. Belhanda önce kendi performansına bakacak.

Son dakika: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Yönetime haber gönderdi

Dünyanın hiçbir yerinde bir futbolcu, yönetimini medya önünde eleştiremez. Eleştirebilen de ancak Messi olur... O da yönetimi istifa ettirir...

Son dakika: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Yönetime haber gönderdi

Belhanda'nın üslubu da kötüydü. Yönetim bize düzgün bir zemin vermeli demek başka şey, İnstagram'da, Twitter'da dolanacaklarına zemini düzeltsinler demek başka şey...

Son dakika: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Yönetime haber gönderdi

Ceza konusuna gelince; bunu önce teknik kadro değerlendirir. Kontratı uzatılmadığı için aidiyet duygusunu yitiren Belhanda'nın, kalan haftalarda 'a bir şeyler verebilmesi çok zor..

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Son dakika: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Yönetime haber gönderdi
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