Süper Lig'in 29. haftasında oynadığı Sivasspor maçında 2 puan kaybeden Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor. İşte Fatih Terim'in son dakika kararları...
LUYINDAMA & YEDLIN DÖNÜYOR
Ankaragücü ve Sivasspor'a 5 puan kaybeden Galatasaray bu 2 maçta kalesinde 4 gole engel olamadı. Kayseri deplasmanında savunma değişecek.
Fatih Terim artık ceza ya da sakatlık olmadığı sürece Muslera'nın önünde Yedlin-Luyindama-Marcao-Saracchi dörtlüsüne görev verecek.
MOSTAFA MOHAMED DÖNÜYOR
Kayserispor maçı hazırlıkları yarın başlayacak olan Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in cezası sona erdi. Emre Taşdemir'in maça yetiştirilmesi planlanıyor.
Sakatlığı bulunan Ryan Donk ve kart cezalısı olan Younes Belhanda dışında takımda eksik bulunmuyor.
LINNES, GALATASARAY KARİYERİNİ BİTİRDİ
Bu arada Sivasspor maçında yenen iki golde de hatası olan Martin Linnes hem formasını kaybetti hem de Galatasaray kariyerini bitirdi.
Sezon sonuna kadar Yedlin'in yedeği olacak Linnes'e yönetim de yeni sözleşme önermeyecek. Norveçli sağ bek sezon sonunda da ülkesine geri dönecek.
29 yaşındaki sağ bek oyuncusu, Galatasaray kariyerinde oynadığı 144 maçta 5 gol, 17 asistlik bir performans sergiledi.
FIFA'DAN LUYINDAMA MÜJDESİ
Öte yandan FIFA'dan Christian Luyindama için Galatasaray'a müjdeli haber geldi.
Kongolu stoper geçen sezon Afrika Uluslar Kupası Elemeleri sırasında geçirdiği çapraz bağ sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 ay forma giyememişti.
Galatasaray Kulübü, FIFA'nın kendilerine bu konu sebebiyle 736 bin 193 Euro ödeyeceğini duyurdu.