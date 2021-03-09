Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Fatih Terim biletini kesti, ülkesine dönüyor

Son dakika: 'da ilk ayrılık belli oldu! biletini kesti, ülkesine dönüyor

'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. maçında alınan beraberlik sonrası şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybeden Galatasaray'da tecrübeli oyuncunun bileti kesildi. Teknik direktör , kadroyu değiştirmeye karar aldı. İşte Galatasaray'da yaşananlar...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 9.3.2021 12:46 Son Güncelleme: 9.3.2021 12:47 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Fatih Terim biletini kesti, ülkesine dönüyor

Süper Lig'in 29. haftasında oynadığı maçında 2 puan kaybeden 'da taşlar yerinden oynuyor. İşte 'in son dakika kararları...

Son dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Fatih Terim biletini kesti, ülkesine dönüyor

LUYINDAMA & YEDLIN DÖNÜYOR

Ankaragücü ve 'a 5 puan kaybeden bu 2 maçta kalesinde 4 gole engel olamadı. Kayseri deplasmanında savunma değişecek.

Son dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Fatih Terim biletini kesti, ülkesine dönüyor

Sarı-Kırmızılılar'da stopere, de sağ beke dönecek.

Son dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Fatih Terim biletini kesti, ülkesine dönüyor

artık ceza ya da sakatlık olmadığı sürece Muslera'nın önünde Yedlin-Luyindama-Marcao-Saracchi dörtlüsüne görev verecek.

Son dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Fatih Terim biletini kesti, ülkesine dönüyor

MOSTAFA MOHAMED DÖNÜYOR

Kayserispor maçı hazırlıkları yarın başlayacak olan 'da Mostafa Mohamed'in cezası sona erdi. Emre Taşdemir'in maça yetiştirilmesi planlanıyor.

Son dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Fatih Terim biletini kesti, ülkesine dönüyor

Sakatlığı bulunan Ryan Donk ve kart cezalısı olan Younes Belhanda dışında takımda eksik bulunmuyor.

Son dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Fatih Terim biletini kesti, ülkesine dönüyor

LINNES, GALATASARAY KARİYERİNİ BİTİRDİ

Bu arada maçında yenen iki golde de hatası olan hem formasını kaybetti hem de kariyerini bitirdi.

Son dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Fatih Terim biletini kesti, ülkesine dönüyor

Sezon sonuna kadar Yedlin'in yedeği olacak Linnes'e yönetim de yeni sözleşme önermeyecek. Norveçli sağ bek sezon sonunda da ülkesine geri dönecek.

Son dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Fatih Terim biletini kesti, ülkesine dönüyor

2016 yılında Molde'den 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

Son dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Fatih Terim biletini kesti, ülkesine dönüyor

29 yaşındaki sağ bek oyuncusu, kariyerinde oynadığı 144 maçta 5 gol, 17 asistlik bir performans sergiledi.

Son dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Fatih Terim biletini kesti, ülkesine dönüyor

FIFA'DAN LUYINDAMA MÜJDESİ

Öte yandan FIFA'dan için 'a müjdeli haber geldi.

Son dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Fatih Terim biletini kesti, ülkesine dönüyor

Kongolu stoper geçen sezon Afrika Uluslar Kupası Elemeleri sırasında geçirdiği çapraz bağ sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 ay forma giyememişti.

Son dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Fatih Terim biletini kesti, ülkesine dönüyor

Kulübü, FIFA'nın kendilerine bu konu sebebiyle 736 bin 193 Euro ödeyeceğini duyurdu.

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Son dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Fatih Terim biletini kesti, ülkesine dönüyor
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