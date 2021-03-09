Maçın ikinci yarısı aslında tam Fenerbahçe'nin istediği şekle döndü. Yani bundan sonra daha fazla pozisyon ve daha çok gol atma fırsatı bulabilir miydi? Evet, olması gerekirdi ama kazanma baskısı ve skoru koruma düşüncesi doğal olarak biraz daha savunmacı bir Fenerbahçe'yi gündeme getirdi. Bunu da makul görmek, ana hedefin 3 puan olduğu bir noktada çok da detaylara takılmamak lazım...