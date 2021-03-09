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'dan yanıtı: 'Her şutu kurtarıyor!'

'de Aytemiz forması giyen İngiliz milli futbolcu , sosyal medya hesabı üzerinden soru-cevap etkinliği yaptı. Tecrübeli savunmacının takipçilerine verdiği yanıtlar güldürürken, için söylediği sözler dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 9.3.2021 22:03 Son Güncelleme: 9.3.2021 22:06 ABONE OL
Steven Caulker'dan Muslera yanıtı: 'Her şutu kurtarıyor!'

Uzun yıllar İngiltere ve İskoçya liglerinde top koşturan Steven Caulker, 2018-2019 sezonunun devre arasında Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmuştu. Akdeniz ekibindeki istikrarlı performansıyla dikkat çeken isimlerden birisi oldu.

Kariyerinde Tottenham ve Liverpool gibi dünyanın en önemli kulüpleri bulunan Caulker, Alanyaspor forması ile 77 maça çıktı. 77 maçta 5 gol, 8 asistle oynayan İngiliz futbolcu, sosyal medya hesabından soru-cevap etkinliği yaptı.

"En sevdiğin Türk yemekleri, en beğendiğin Türk oyuncu ve Süper Lig'de kendisini en çok zorlayan futbolcu" gibi sorulara yanıt veren Caulker, cevaplarıyla takipçilerini güldürdü.

"MUSLERA! ÇÜNKÜ HER ŞEYİ KURTARIYOR?"

Bir takipçisinin "Süper Lig'de seni en çok zorlayan futbolcu kim?" sorusunu yanıtlayan İngiliz savunmacı, "Muslera! Çünkü her şeyi kurtarıyor." yanıtıyla dikkat çekti.

Süper Lig'in nasıl bir lig olduğunu da yanıtlayan Caulker, "İngiltere'den çok farklı. Türkiye büyük bir ülke ve hava çok değişken. Deplasmana gitmek için seyahatler daha uzun ama zevkli ve taraftarlar çok tutkulu." dedi.

"MERİH DEMİRAL..."

En beğendiği Türk futbolcuyu açıklayan Steven Caulker'ın yanıtı, "Merih Demiral" oldu. Futbolu bıraktıktan sonraki kariyer planına dair açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Türkiyeyi çok seviyorum. Şu anda Türkiye'de kalmak istiyorum. Türk futbolu için bir şeyler yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Steven Caulker'dan Muslera yanıtı: 'Her şutu kurtarıyor!'
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