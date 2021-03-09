Steven Caulker'dan Muslera yanıtı: 'Her şutu kurtarıyor!'

Süper Lig'in nasıl bir lig olduğunu da yanıtlayan Caulker, "İngiltere'den çok farklı. Türkiye büyük bir ülke ve hava çok değişken. Deplasmana gitmek için seyahatler daha uzun ama zevkli ve taraftarlar çok tutkulu." dedi.