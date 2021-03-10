Attila Szalai'nin hocası konuştu! "2 ayda yıldız oldu"

Szalai'nin 2 ay içinde hem Fenerbahçe'nin hem de Süper Lig'in en iyi savunma oyuncularından biri haline geldiğini söyleyen Rossi, "Szalai çok zeki bir oyuncu ve çok çalışıyor. Her gün kendisini geliştirmeyi hedefliyor. Böyle de olmaya devam edecek. Takıma ve lige çok çabuk alıştı. Devre arasında Fenerbahçe'ye gelip, sadece 2 ay içerisinde hem ligin hem de takımının en iyi savunma oyuncularından biri haline geldi ve şu an yıldız oyuncu konumunda. Saha dışında da tamamen futbola odaklı yaşıyor. Bu sadece teknik anlamda değil, genel anlamda da gelişimi adına çok önemli" şeklinde konuştu.