Fenerbahçeli Szalai'den çok özel açıklamalar: "Maç içinde çok endişelendik"

"HERKESE DESTEKLERİNDEN VE TEBRİKLERİNDEN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"



Gol sonrası aldığı geri dönüşlerden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Macar oyuncu, "Tebrikler karşısında çok mutlu oldum. Arkadaşlarım, burada çalışanlar, taraftarlarımız bana güzel geri dönüşlerde bulundu. Onlara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir his. Bunu burada yaşayabildiğim için mutluyum. Mutlu sonuca ulaşabilmek için bu şekilde sezon sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor" dedi.

"MAÇ İÇİNDE ÇOK ENDİŞELENDİK"



Fenerbahçe'deki aile ortamına dair de konuşan Szalai, "Geldiğim ilk andan itibaren burada olduğum için çok mutluyum. Çünkü burası çok büyük bir aile. Futbolcular olsun, çalışanlar olsun; hepsi bir arada bu ortamı yaşıyor." ifadelerini kullandı.



Pelkas'ın yaşadığı talihsiz pozisyonla ilgili de Attila Szalai, "Maç içinde çok endişelendik. Çok şanssız bir pozisyondu. O pozisyondan sonra saha içinde bir baygınlık geçirdi ve bilinci kapandı. Hepimiz çok endişelendik ama iyi olansa kötü bir şey olmaması. Daha iyi olacağına inanıyorum. En yakın zamanda geri dönecektir" dedi.





GUSTAVO SÜPER BİR PROFESYONEL



Takımın deplasman ve iç saha performansına dair de konuşan 23 yaşındaki oyuncu, "Maalesef evimizde bazı puan kayıpları yaşadık. Sıkı çalışıp devam etmemiz gerekiyor. İyi çalışarak bu eksiklerinizi ya da kayıplarınızı giderebilirsiniz. Takım içinde de herkes bunu böyle düşünüyor." dedi.



Oda arkadaşı Luiz Gustavo'in tam bir profesyonel olduğunu belirten Szalai, "Çok sayıda genç oyuncumuz var. Bu genç oyuncular da Luiz Gustavo gibi gerçekten kariyeri üst seviyede, kaliteli bir oyuncuyla çalışmanın avantajını yaşıyor. Benim için onunla bu takımda oynamak ve aynı odayı paylaşmak bir fırsat. Ondan birçok şey öğreniyorum. Saha içinde olsun saha dışında olsun bana yardımcı oluyor. Her türlü desteğini sunuyor ve ondan çok şey öğrendim. Söyleyeceğim ilk şey süper bir profesyonel olması. Mantalitesinin kazanmak üzerine kurulu olduğunu herkes biliyor. Saha içinde ve antrenmanlarda da görüyoruz. Bütün arkadaşlarımızın arzusu ve mantalitesi bu yönde. Saha dışında da çok iyi bir insan, çok iyi bir karakter. "dedi.