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Maracana'nın adı oluyor!

'daki dünyaca ünlü Maracana Stadı'na 80 yaşındaki futbol efsanesi Pele'nin adının verilmesi kararlaştırıldı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Rio de Janeiro Eyaleti Yasama Meclisi, stadın isminin "Edson Arantes do Nascimento - Kral Pele" olarak değiştirilmesine onay verdi.

AA
Giriş Tarihi: 10.3.2021 19:11 ABONE OL
Maracana'nın adı Pele Stadı oluyor!

Brezilya'daki dünyaca ünlü Maracana Stadı'na 80 yaşındaki futbol efsanesi Pele'nin adının verilmesi kararlaştırıldı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Rio de Janeiro Eyaleti Yasama Meclisi, stadın isminin "Edson Arantes do Nascimento - Kral Pele" olarak değiştirilmesine onay verdi.

Kararın, eyalet valisinin de onaylamasıyla birlikte resmileşeceği belirtildi.

Tam adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, kariyerinin 1000. golünü Maracana Stadı'nda atmıştı.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen, "Futbolun Kralı" ve "Kral Pele" gibi lakaplar takılan Brezilyalı eski oyuncu, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

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Maracana'nın adı Pele Stadı oluyor!
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