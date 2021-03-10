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maçı hangi kanalda? maçı saat kaçta? canlı yayın kanalı

Futbol dünyasının en prestijli turnuvası olan son 16 turu rövanş maçları kapsamında temsilcisi () ile takımlarından karşı karşıya gelecek. İki dev takımın son 16 turunda karşılaştığı ilk maçta Fransız ekip, Barça’yı 4-1’lik farklı skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Bu bilgiler ışığında 2 dev takımın mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? gibi sorularla maçı canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek istiyor. Futbolseverlerce merak edilen PSG Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve canlı yayın kanalı detayları.

Giriş Tarihi: 10.3.2021 21:55 Son Güncelleme: 10.3.2021 21:55 ABONE OL
PSG Barcelona maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain Barcelona maçı saat kaçta? PSG Barça canlı yayın kanalı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Fransa Lig 1'de 60 puanla 2. Sırada bulunan Paris Saint Germain (PSG), evinde La Liga'da son maçında mağlubiyet görmeyerek 56 puanla 2. Sırada yer alan Barcelona'yı konuk edecek. İlk maçta 4-1'lik farklı skora imza atarak Barça'yı sahasında mağlup eden PSG, evinde hata yapmamak ve devler ligi yolculuğuna emine adımlarla devam istiyor. Öte yandan İspanyol dev ise 4-1'lik yenilginin yanıtını Fransız rakibine vermek istiyor. Tüm bu bilgilerle heyecanlı geçmesi beklenen karşılaşmayı seyretmek isteyen futbolseverler PSG Barça maçı canlı yayın kanalı bilgilerine erişmek isteyerek PSG Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

PSG BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Paris Saint Germain (PSG) Barcelona rövanş karşılaşması canlı yayın kanalı ve saat bilgileri ile tüm son dakika detayları şöyle;

  • Devler Ligi son 16 turu PSG - Barcelona rövanş maçı 10 Mart 2021 (bugün) saat 23.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ve CBC Sport kanallarından canlım olarak ekranlara gelecek.

PSG BARÇA MAÇI İLK 11'LER

PSG XI: Navas, Florenzi, Kurzawa, Gueye, Marquinhos, Kimpembe, Draxler, Paredes, Icardi, Verratti, Mbappe

BARCELONA XI: Ter Stegen, Dest, Sergio, Griezmann, Messi, O. Dembele, Lenglet, Pedri, Jordi Alba, F. De Jong, O. Mingueza

PSG'Lİ NEYMAR SAKATLIĞI NEDENİYLE BARÇA MAÇINDA OLMAYACAK

Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı forveti Neymar, sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'ya karşı forma giyemeyecek.



PSG'den yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki oyuncunun yanı sıra, tedavisi süren Juan Bernat ile karantinada olan Moise Kean yarınki mücadelede görev alamayacak.

Neymar, deplasmanda 4-1 kazandıkları ilk maçta da eski takımı Barcelona'ya karşı oynayamamıştı.

DEVLER LİG'İNDE SON 16 TURU RÖVANŞ HEYECANI

Son 16 Turu programı ve ilk maçlarda alının skorlar şu şekilde:

10 MART ÇARŞAMBA

  • 23.00 Liverpool - Leipzig (2-0)
  • 23.00 Paris Saint-Germain - Barcelona (4-1)


16 MART SALI

  • 23.00 Real Madrid - Atalanta (1-0)
  • 23.00 Manchester City - Borussia Mönchengladbach (2-0)


17 MART ÇARŞAMBA

  • 23.00 Chelsea - Atletico Madrid (1-0)
  • 23.00 Bayern Münih - Lazio (4-1)

NOT: Son 16 Turu'nda bütün mücadeleler TSİ 23.00'te başlayacak.

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PSG Barcelona maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain Barcelona maçı saat kaçta? PSG Barça canlı yayın kanalı
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