PSG Barcelona maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain Barcelona maçı saat kaçta? PSG Barça canlı yayın kanalı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Fransa Lig 1'de 60 puanla 2. Sırada bulunan Paris Saint Germain (PSG), evinde La Liga'da son maçında mağlubiyet görmeyerek 56 puanla 2. Sırada yer alan Barcelona'yı konuk edecek. İlk maçta 4-1'lik farklı skora imza atarak Barça'yı sahasında mağlup eden PSG, evinde hata yapmamak ve devler ligi yolculuğuna emine adımlarla devam istiyor. Öte yandan İspanyol dev ise 4-1'lik yenilginin yanıtını Fransız rakibine vermek istiyor. Tüm bu bilgilerle heyecanlı geçmesi beklenen karşılaşmayı seyretmek isteyen futbolseverler PSG Barça maçı canlı yayın kanalı bilgilerine erişmek isteyerek PSG Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

PSG BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Paris Saint Germain (PSG) Barcelona rövanş karşılaşması canlı yayın kanalı ve saat bilgileri ile tüm son dakika detayları şöyle;