PSG Barcelona maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain Barcelona maçı saat kaçta? PSG Barça canlı yayın kanalı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Fransa Lig 1'de 60 puanla 2. Sırada bulunan Paris Saint Germain (PSG), evinde La Liga'da son maçında mağlubiyet görmeyerek 56 puanla 2. Sırada yer alan Barcelona'yı konuk edecek. İlk maçta 4-1'lik farklı skora imza atarak Barça'yı sahasında mağlup eden PSG, evinde hata yapmamak ve devler ligi yolculuğuna emine adımlarla devam istiyor. Öte yandan İspanyol dev ise 4-1'lik yenilginin yanıtını Fransız rakibine vermek istiyor. Tüm bu bilgilerle heyecanlı geçmesi beklenen karşılaşmayı seyretmek isteyen futbolseverler PSG Barça maçı canlı yayın kanalı bilgilerine erişmek isteyerek PSG Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Paris Saint Germain (PSG) Barcelona rövanş karşılaşması canlı yayın kanalı ve saat bilgileri ile tüm son dakika detayları şöyle;
PSG XI: Navas, Florenzi, Kurzawa, Gueye, Marquinhos, Kimpembe, Draxler, Paredes, Icardi, Verratti, Mbappe
BARCELONA XI: Ter Stegen, Dest, Sergio, Griezmann, Messi, O. Dembele, Lenglet, Pedri, Jordi Alba, F. De Jong, O. Mingueza
Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı forveti Neymar, sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'ya karşı forma giyemeyecek.
PSG'den yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki oyuncunun yanı sıra, tedavisi süren Juan Bernat ile karantinada olan Moise Kean yarınki mücadelede görev alamayacak.
Neymar, deplasmanda 4-1 kazandıkları ilk maçta da eski takımı Barcelona'ya karşı oynayamamıştı.
Son 16 Turu programı ve ilk maçlarda alının skorlar şu şekilde:
10 MART ÇARŞAMBA
16 MART SALI
17 MART ÇARŞAMBA
NOT: Son 16 Turu'nda bütün mücadeleler TSİ 23.00'te başlayacak.