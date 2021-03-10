FATİH DOĞAN: Spor kamuoyu meselenin farkında. Olaya sağduyu ile bakanların bu tablodan rahatsız olmaması mümkün değil. Bu kavganın temelinde birçok neden var ama en önemlisi iki yıl önce Abdurrahim Albayrak'ın F.Bahçe derbisi sonrası "VAR kayıtları elimde, açıklarsam çok şey değişir" diyerek yaptığı çıkıştan sonra G.Saray'ın gerilerden gelip şampiyonluğu almasıydı. Sonrasında da sayın Albayrak'ın 'Açıklayacağım' dediği VAR kayıtlarıyla ilgili suskunluğa bürünmeseydi. Toplum o gün kayıtlar üzerinden algı yapıldığına ve bunun G.Saray'ın şampiyonluğuna katkı yaptığına inanıyor. Bu yüzden camialar, 'algı' ile saha içi mücadeleyi saha dışına taşıdılar. Hakemler, TFF ve MHK'nin bu yangın yerinde sığınacağı tek liman adalet.