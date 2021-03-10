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Son dakika: 'ndan Belhanda ve menajeri için çarpıcı ifadeler!

Son dakika haberi: 'da Belhanda depremi yaşanıyor. Faslı oyuncunun kulüp tarafından tek taraflı olarak sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. Faslı futbolcu Belhanda'nın Metin Oktay Tesisleri'nde olduğu ve gün içinde tesislerden çıkış yapması beklendiği ifade edildi. , A Spor canlı yayınında Belhanda ve menajeri hakkında çarpıcı ifadeler bulundu. İşte o flaş açıklamalar...

Giriş Tarihi: 10.3.2021 14:34 Son Güncelleme: 10.3.2021 14:38 ABONE OL
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Belhanda ve menajeri için çarpıcı ifadeler!

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda ile yollar ayrıldı. Belhanda ile tek taraflı olarak yolların ayrıldığı kulüp tarafından KAP'a bildirildi. Alınan bu karar spor gündemine bomba gibi düştü. Fatih Terim'in bu karardan habersiz olduğu ifade edildi. Galatasaray ve Belhanda arasında nelerin yaşandığı ile ilgili soru işaretleri var. Erman Toroğlu, A Spor canlı yayınında Belhanda ve menajeri hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ERMAN TOROĞLU: "HEM KÜSTAH HEM DE TERBİYESİZ BİR ADAM"

Erman Toroğlu: "Bu tip adamları Galatasaray nasıl alıyor anlamıyorum. Hem küstah hem terbiyesiz bir adam. Zaten oynadığı maçlarda Galatasaray'ı 10 kişi oynatıyordu."

Son dakika! Erman Toroğlu'dan çarpıcı Belhanda yorumu | Video

ERMAN TOROĞLU: "SOYGUNCU TİPLER BUNLAR, HEM OYUNCUSU HEM DE MENAJERİ"

Erman Toroğlu: "Bu Belhanda, Galatasaray stadından bahsediyor. Tamam son maç için haklı olabilir. Ama diğer maçlarda zemin güzeldi. O maçlarda ne yaptı acaba? Ne kadar akıllı bunlar ya... Bunlar zamanın soyguncusu. Soyguncu tipler bunlar. Hem oyuncusu hem menajeri..."

Erman Toroğlu: Ben Belhanda'nın çok iyi zeminlerde hiç top oynamadığını da biliyorum. Sen iyi zeminlerde ne yaptın kardeşim?

"FUTBOL SAHTEKARLIĞI YAPIYORSUN"

Erman Toroğlu: "Ayak dışı pas vereceksin, veremezsin! Orada Taylan deli gibi koşuyor. Sen koşmuyorsun. Ben seni sahada çok izledim. Sen futbol sahtekarlığı yapıyorsun.

"SEN ÖNCE SAHADA KOŞ ARKADAŞLARIN KADAR"

Erman Toroğlu: "Kötü zeminde pas atamayabilirsin. Şut atamayabilirsin. Ama kötü zeminde kalçanı kaldırmazsan bu ahlaksızlıktır. Ama zemin benim mücadeleme etmeme engel olamaz. Sen önce bir koş sahada arkadaşların kadar. Taylan beş koşuyor, sen bir koşuyorsun."

Erman Toroğlu: "Belhanda'nın menajeri çok küstah birisi. Menajeri öyle olan bir adamın sahadaki futbolu da küstah olur. Belhanda ne verdi Galatasaray'a? Menajerlerinizi iyi seçin."

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Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Belhanda ve menajeri için çarpıcı ifadeler!
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