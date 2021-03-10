Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Belhanda ve menajeri için çarpıcı ifadeler!

ERMAN TOROĞLU: "HEM KÜSTAH HEM DE TERBİYESİZ BİR ADAM"

Erman Toroğlu: "Bu tip adamları Galatasaray nasıl alıyor anlamıyorum. Hem küstah hem terbiyesiz bir adam. Zaten oynadığı maçlarda Galatasaray'ı 10 kişi oynatıyordu."

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ERMAN TOROĞLU: "SOYGUNCU TİPLER BUNLAR, HEM OYUNCUSU HEM DE MENAJERİ"

Erman Toroğlu: "Bu Belhanda, Galatasaray stadından bahsediyor. Tamam son maç için haklı olabilir. Ama diğer maçlarda zemin güzeldi. O maçlarda ne yaptı acaba? Ne kadar akıllı bunlar ya... Bunlar zamanın soyguncusu. Soyguncu tipler bunlar. Hem oyuncusu hem menajeri..."

Erman Toroğlu: Ben Belhanda'nın çok iyi zeminlerde hiç top oynamadığını da biliyorum. Sen iyi zeminlerde ne yaptın kardeşim?