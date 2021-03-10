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İskoç ekibi 'ı çalıştıran , taraftarının teknik direktör 'un görevde kalmasını istediğini belirtti. Gerrard, "Liverpool benim kulübüm, orada harika bir yolculuk geçirdim. Bir gün Liverpool menajeri olmak benim için bir rüya mı, evet öyle ama henüz değil" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 10.3.2021 10:23 ABONE OL
Steven Gerrard'dan Liverpool ve Jürgen Klopp sözleri

Steven Gerrard, Premier Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Liverpool'da Klopp'un yerine geçeceği iddiaları üzerine İngiliz basınına konuştu.

Kulüpte teknik direktör değişikliğinin konuşulmaması gerektiğini savunan 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Liverpool taraftarı teknik direktör olarak beni değil Jürgen Klopp'u istiyor. Ben de onları destekliyorum. Şu an en iyi menajerlerden birine sahibiz, onu seviyorum" ifadelerini kullandı.

"LIVERPOOL MENAJERİ OLMAK RÜYA AMA HENÜZ DEĞİL"

Futbolculuk kariyerinde 19 yıl forma giydiği Liverpool'da gelecekte görev almak istediğini de kaydeden Gerrard, "Liverpool benim kulübüm, orada harika bir yolculuk geçirdim. Bir gün Liverpool menajeri olmak benim için bir rüya mı, evet öyle ama henüz değil" değerlendirmesinde bulundu.

2018 yılından beri Rangers'ı çalıştıran Gerrard, İskoç ekibini 10 yıl aranın ardından Premiership'te şampiyonluğa taşımıştı.

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Steven Gerrard'dan Liverpool ve Jürgen Klopp sözleri
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