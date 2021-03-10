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, ilk 8 haftalık periyotlarda puanını 3'e katladı

'de zirve yarışında mücadele devam ediyor. Zirve yarışından uzaklaşan , Süper Lig'in ilk 8 haftasında 6 puan topladı ve ikinci yarıdaki 8 haftalık süreçte 18 puanı hanesine yazdırmayı başardı. İlk 7 hafta sonunda Eddie Newton'un istifasının ardından geçici olarak göreve gelen İhsan Derelioğlu yönetiminde bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor ile dış sahada 1-1 berabere kaldı.

AA
Giriş Tarihi: 10.3.2021 11:34 ABONE OL
Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotlarda puanını 3'e katladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 8 haftasında karşılaştığı rakipleri karşısında, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ikinci yarıda 3 kat daha fazla puan topladı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Eddie Newton ile futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde 8 haftalık süreçte bir galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan topladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçerken ikinci yarıdaki 8 haftalık periyotta 6 galibiyet aldı ve 18 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor, sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenildikten sonra Yukatel Denizlispor deplasmanından golsüz beraberlikle döndü. Ardından Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-1 yenerek söz konusu dönemdeki tek galibiyetini alan, Gaziantep deplasmanından da 1-1'lik beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1, Kasımpaşa'ya kendi evinde 4-3 mağlup oldu.

İlk 7 hafta sonunda Eddie Newton'un istifasının ardından geçici olarak göreve gelen İhsan Derelioğlu yönetiminde bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor ile dış sahada 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ise Beşiktaş'ı 2-1, Yukatel Denizlispor'u 1-0, Yeni Malatyaspor'u 2-0, Gaziantep'i 1-0, Medipol Başakşehir'i 1-0, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

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Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotlarda puanını 3'e katladı
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