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Beşiktaş'ta ve Başakşehir'e karşı yok!

'in 30. haftasında yarın 'e konuk olacak lider Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan ile , kamp kadrosuna dahil edilmedi.

AA
Giriş Tarihi: 11.3.2021 18:56 ABONE OL
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Gökhan Töre Başakşehir'e karşı yok!

Süper Lig'in 30. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Cenk Tosun kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Ajdin Hasic, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

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Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Gökhan Töre Başakşehir'e karşı yok!
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