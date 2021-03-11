Fenerbahçe'de yeni transfer girişimleri... Bazı oyuncularla anlaşıldığı iddia edildi!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde en çok harcama yapan takım olmuştu. Fenerbahçe'de özellikle de Emre Belözoğlu sonrası takımda yeni bir yapılanmaya gidilmesi bekleniyor. Emre Belözoğlu'nun hedefinin "Genç ve yetenekli" futbolcuların takıma kazandırılması... Bu konuda Avrupa'da birçok ligde genç oyuncular izleniyor. İşte yeni transfer detayları...
BELÖZOĞLU'NUN HEDEFİ YİNE NOKTA ATIŞI
Yaz transfer döneminde Süper Lig'den yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de, genç sportif direktör Emre Belözoğlu'nun ortaya koyduğu performans, "Alo ben Emre Ağabey'in" sloganıyla ölümsüzleşmişti. Ara transferde de nokta atış yapan Belözoğlu, özellikle Szalai ve Osayi'nin ortaya koyduğu performans sonrası rotasını Avrupa'ya çevirdi. Belözoğlu'nun hedefi, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel gibi "Genç ve potansiyeli yüksek" oyuncuların sayısını artırmak.
ÖNCELİK SOL BEK, SOL AÇIK VE SANTRFOR
Başta Portekiz olmak üzere birçok ülkede birçok oyuncu yakından takip ettiriliyor. Hatta Fenerbahçe'nin sezon sonu için bazı oyuncularla şimdiden söz kestiği dahi iddia ediliyor. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon için sol bek, sol açık ve santrfor bölgelerine odaklanmış durumda. Ancak bu araştırmalar esnasında başka bir yetenek keşfedilirse farklı bölgelere de takviyeler yapılabilir. Sezon sonunda performansa göre, özellikle yabancıların önemli bölümüyle yollar ayrılacak.
GOLÜMÜN ORGANİZASYONU ÇOK GÜZELDİ
İlk golünü Konya'ya atan Attila Szalai o anı anlattı: "Sosa korneri kullandı ve top Mert'in önüne düştü. O da arka direkte Gökhan'ı boş gördü. Gökhan'dan gelen topta sanırım kaleye 3-4 metre mesafe vardı ve ben de topu gol yaptım. Organizasyon olarak güzeldi. Gol atmak fantastik bir duygu. Şampiyon olmak istiyoruz."