Fenerbahçe'de yeni transfer girişimleri... Bazı oyuncularla anlaşıldığı iddia edildi!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde en çok harcama yapan takım olmuştu. Fenerbahçe'de özellikle de Emre Belözoğlu sonrası takımda yeni bir yapılanmaya gidilmesi bekleniyor. Emre Belözoğlu'nun hedefinin "Genç ve yetenekli" futbolcuların takıma kazandırılması... Bu konuda Avrupa'da birçok ligde genç oyuncular izleniyor. İşte yeni transfer detayları...

BELÖZOĞLU'NUN HEDEFİ YİNE NOKTA ATIŞI

Yaz transfer döneminde Süper Lig'den yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de, genç sportif direktör Emre Belözoğlu'nun ortaya koyduğu performans, "Alo ben Emre Ağabey'in" sloganıyla ölümsüzleşmişti. Ara transferde de nokta atış yapan Belözoğlu, özellikle Szalai ve Osayi'nin ortaya koyduğu performans sonrası rotasını Avrupa'ya çevirdi. Belözoğlu'nun hedefi, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel gibi "Genç ve potansiyeli yüksek" oyuncuların sayısını artırmak.