Galatasaray'a Kadıköy galibiyeti yaramıyor!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi yendikten sonra hızla düşüşe geçen sarı-kırmızılılar ligde ilk 5'e giremedi. Bu sezon ise Kadıköy'deki derbiden 3 gün sonra kupada Alanyaspor'a elenen Galatasaray son 2 haftada kaybettiği 5 puanla zirveden indi. Bu durum sarı-kırmızılı camiada ''Fenerbahçe galibiyeti takıma rahatlama getirdi ve konsantrasyon kaybı yaşanıyor'' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Belhanda'nın kovulması da sarı-kırmızılı kulüpteki krizi körükledi.

LUYİNDAMA VE YEDLİN DÖNÜYOR

Ankaragücü ve Sivasspor'a 5 puan kaybeden Galatasaray bu 2 maçta kalesinde 4 gole engel olamadı. Kayseri deplasmanında savunma değişecek. Luyindama stopere, Yedlin de sağ beke dönecek. Fatih Terim artık ceza ya da sakatlık olmadığı sürece Muslera'nın önünde Yedlin-Luyindama-Marcao-Saracchi dörtlüsüne görev verecek.

MOHAMED İÇİN G.SARAY BÜYÜK BİR ADIM

Mısır'ın futbol efsanelerinden Muhammed Zidan, Galatasaray'ın yeni yıldızı Mustafa Muhammed ile ilgili açıklamalarda bulundu. OnTime Sport TV'ye konuşan Zidan, "Mustafa Muhammed yetenekleriyle, gücüyle ve performansıyla şu an Mısır'ın en iyi hücum oyuncularından bir tanesi. Bana göre şu an Mısır'ın en iyi santrforu. Rakiplerinden çok daha büyük bir yol kat etti. Galatasaray'a gitmesi de büyük Avrupa liglerine transfer olmak için çok önemli bir adım oldu" diyerek sözlerini noktaladı.